La Pelota ⚾️ Elefantes por emparejar con Leopardos en Abreus

Con duelo de derechos anunciado entre el local Alexander Vargas (4-2) y el villaclareño Randy Cueto (3-0), los Elefantes de Cienfuegos buscarán emparejar esta tarde la subserie frente a los Leopardos de Villa Clara, en choque programado para el estadio Lázaro Santos, del municipio de Abreus.

Los paquidermos al mando del mentor Yoandri Moya, con balance de 31 victorias y 23 fracasos, intentarán nivelar el cotejo particular para mantenerse entre los cinco primeros del ordenamiento general de esta 64 Serie Nacional de Béisbol.

La elección del novato no va de gratis. Su aparición ante la afición del municipio natal le resultará sin dudas un aliciente extra al muchacho apodado Ciclón de Yaguaramas, y que viene regalando una excelente faena en su primera serie.

El programa completo

En el «José Antonio Huelga», los Cachorros de Holguín, sorpresivo líder con 36-21, buscarán equilibrar la serie ante unos Gallos espirituanos que los han vencido en dos de los tres partidos disputados.

Por su parte los actuales campeones de Cuba, Leñadores de Las Tunas, saldrán a la grama del «Julio Antonio Mella» a por un tercer éxito frente a los Cazadores de Artemisa, a los que han propinado par de blanqueadas consecutivas.

Cocodrilos de Matanzas (36-22), terceros por average pero a solo medio juego de la cima, saldrán en el «Victoria de Girón» a inclinar definitivamente la pugna ante los Toros camagüeyanos, con Shaiel Cruz (1-0) en la lomita, frente a Juan Raúl Lugo (1-4).

En el estadio Latinoamericano, los Industriales, que han domado a las Avispas de Santiago en los tres duelos previos, defenderán su cuarto lugar (34-21), también a solo un paso de la cúspide; el duelo monticular será entre Carlos Manuel Cuesta (3-2) y Osvaldo Acuña (5-3).

Los Huracanes de Mayabeque soplarán fuerte en el «Nelson Fernández», de San José de las Lajas, para intentar cerrar su pulso ante los Tigres avileños, mientras los Vegueros de Pinar del Río (26-27), con Frank Luis Medina (3-1) en el montículo, buscarán igualar la serie con los Alazanes de Granma (25-27).

Por último en el Nguyen Van Troi, Indios de Guantánamo y Piratas de la Isla de la Juventud —ambos en el sótano—, tratarán de imponer orgullo en un duelo que, pese a su posición, no carecerá de ardor; la Isla manda 2-1 y abrirá con Yordanis García (4-5), mientras la tribu oriental contará con los servicios de Fernando Sánchez (0-3).