La Pelota ⚾️ Elefantes, seis triunfos al hilo y subserie asegurada en Gerona

Con un doblete clave en la octava, José Manuel Oramas empujó tres de las trece carreras cienfuegueras. /Foto: Perfil Facebook Bitácora del Pirata

Los Elefantes de Cienfuegos volvieron a poner una de las notas más altas de esta jornada de jueves en la 64 Serie Nacional de Béisbol, al encadenar su sexto triunfo al hilo, hoy con pizarra de 13×9, frente a unos Piratas que enseñaron los dientes, pero se quedaron cortos en el intento.

Con tres de esos seis éxitos en el estadio Cristóbal Labra, de Nueva Gerona, los paquidermos aseguraron frente a la Isla de la Juventud su octavo compromiso bilateral del campeonato, segundo que consiguen cuando juegan en la carretera.

Ahora con balance de 29 y 20, los comandados por Yoandri Moya aparecen, para sorpresa de muchos, plantados desde hace ya una semana en una inesperada quinta posición, a tres juegos de los Cachorros de Holguín, líderes; a uno y medio de Las Tunas e Industriales y a uno completo de Matanzas.

Maderos calientes

Siempre delante en el marcador, Cienfuegos encontró esta tarde la resistencia de unos filibusteros con razón considerados difíciles en su cuartel general. Para derrotarlos, tuvieron los verdinegros que desplegar, liderados por Erick Acevedo (de 7-4-doble-2 triples y tres remolques) una oportuna ofensiva de catorce imparables, contados tres biangulares y otros tantos batazos de tres esquinas como extrabases.

Las conexiones clave del encuentro, un doblete del inicialista José Manuel Oramas en la octava entrada con la casa llena, impulsor de tres de las cuatro anotaciones de ese episodio para romper el abrazo a nueve carreras que minutos antes habían conseguido los locales a la salida del llamado inning de la suerte. A seguidas, el otro cañonazo, triple del designado y cuarto palo Raúl Pérez, que trajo desde la intermedia al 10 de Guaos.

Les quedaban aún octavo y noveno actos a los Piratas, que esta tarde también molieron a lo grande: 17 incogibles, siete de ellos con marca extra: cinco tubeyes, triple y jonrón del catcher Misael Cañete en causa perdida. Pero se tropezaron con que, pese a haber aceptado las tres del empate en ese ya aludido séptimo capítulo, el derecho Yoelvis Leyva metió el brazo y colgó los dos ceros que preservaron la ventaja de la manada y le proporcionaron, además, su primer triunfo de la temporada en once intentos y sin la sombra de un revés.

Yadier Garay, el cuarto de los relevistas del staff filibustero, cargó con su tercer descalabro en esta Serie 64.

Mañana será día de descanso y de establecimiento por al alto mando de estrategias para el fin de semana, ya con la mira en la posibilidad de una eventual barrida que les acomode todavía más en la llamada zona de privilegio.

A batazos, Cachorros defienden la vanguardia

Los Cachorros holguineros continuaron defendiendo su puesto de honor de la 64 Serie Nacional de Béisbol al vencer hoy por segunda jornada consecutiva a las Avispas de Santiago de Cuba.

Sobre la grama del «Calixto García», los nororientales volvieron a vapulear al maltrecho cuerpo de lanzadores santiagueros con un ataque de 18 imparables para vencerlos con marcador final de 12×2.

Jugando en casa, los Cocodrilos matanceros tomaron venganza de sus dos derrotas de esta semana al vencer 6×3 a Industriales.

Mientras tanto, los Leñadores campeones de Cuba doblegaron otra vez a los Toros camagüeyanos en el «Cándido González», en esta ocasión con pizarra de 4×0, para mantenerse a juego y medio de la cima.

En el Capitán San Luis, los Huracanes de Mayabeque se afincaron más en zona de privilegio al batir 5×4 en diez capítulos a los Vegueros de Pinar del Río.

Los Cazadores de Artemisa desplumaron por partida doble a los Gallos de Sancti Spíritus en el estadio 26 de Julio. En el sellado de ayer se impusieron con pizarra final de 9×7, y a segunda hora se llevaron la victoria 4×2.

Por último, los Indios de Guantánamo volvieron a dejar tendidos en el terreno a los Leopardos de Villa Clara con pizarra de 6×5 en entrada extra.

Tigres de Ciego de Ávila y Alazanes de Granma sellaron su pleito por oscuridad, cuando se encontraban empatados a cuatro anotaciones en nueve apartados. (Añadido con info y tabla de la ACN)