La Pelota ⚾️ Elefantes-Toros, una subserie a mitad de calendario

Los Elefantes de Cienfuegos enfrentarán desde hoy a los Toros de Camagüey en su cuartel, el estadio Cándido González, en el inicio de la subserie semanal que marca la mitad del calendario regular de esta 64 Serie Nacional de Béisbol.

Luego del traslado a la sede agramontina, los inspirados muchachos bajo la guía del mentor Yoandri Moya reanudan esta martes la puja por su boleto a la postemporada, empeño del que los separa apenas medio juego, luego de una última decena en la que ganaron siete y perdieron tres, para un balance general de 16-15.

Los paquidermos, que exhiben un desempeño mucho mejor en sus partidos de local que como visitante llegan a la llanura luego de ganar tres subseries consecutivas en su sede.

Para este desafío, el alto mando sureño designó como lanzador abridor al derecho Raikol Suárez, quien tiene la encomienda de domar a unos Toros que, aunque distantes en la tabla en una duodécima posición, son líderes ofensivos de la actual temporada, con un average promedio de .349.

Como ya adelantamos en una nota anterior, en cuatro de los cinco desafíos de este compromiso bilateral, los locales en el estadio que el 26 de diciembre próximo cumplirá 60 años, estarán privados de su mentor Vicyohandri Odelín y los jugadores Yordanis Samón y Eglis Eugellés, suspendidos por un altercado ocurrido el pasado 16 de octubre durante la subserie con Holguín.

El resto de los compromisos

Hoy habrá enfrentamientos también en otros siete estadios del país, con interesantes duelos que pudieran derivar en cambios en el ordenamiento general.

Ocupantes absolutos de la cima (24-11), los Cocodrilos de Matanzas parecen ir fácil en su visita a las antípodas de su puesto, cuando enfrenten a domicilio a los Piratas de La Isla.

Dueños de la mejor defensa del torneo (.985) y de un cuerpo de lanzadores con promedio de 3.66 carreras limpias —cuarto mejor del torneo—, los muchachos de Armando Ferrer saldrán a defender su puesto de privilegio ante unos Cachorros de Holguín (23-11), cuyo aliento sienten los saurios en la nuca.

Vistos como el equipo sensación del campeonato, a solo medio juego de los líderes, los holguineros, con siete triunfos consecutivos y un promedio colectivo de bateo de .321, buscarán mantener su paso ganador como visitantes en el «Nelson Fernández», donde los esperan los Huracanes de Mayabeque, dueños del pitcheo más efectivo del torneo (3.50 pcl) y últimos dentro de la zona de clasificación.

En el tercer escaño aparecen igualados Las Tunas, Industriales y Artemisa (20-12), que enfrentarán a rivales ubicados fuera de la línea roja.

Los bicampeones Leñadores apostarán por su ofensiva (.321) en el «Augusto César Sandino» frente a los Leopardos de Villa Clara, quienes regresan al ruedo tras una semana marcada por la lluvia.

De anfitriones en el «Latinoamericano» los capitalinos recibirán a los Indios de Guantánamo, mientras los Cazadores de Artemisa intentarán batir a los Alazanes de Granma en el «Mártires de Barbados».

Las Avispas de Santiago de Cuba visitarán a los Tigres de Ciego de Ávila en el «José Ramón Cepero». Los indómitos siguen siendo una incógnita: su potente ofensiva (.329 y 68 jonrones, uno cada 15.8 turnos) contrasta con un cuerpo de lanzadores que permite casi siete carreras por juego. Aun así, se mantienen sextos en la clasificación.

Completa la cartelera el duelo Gallos de Sancti Spíritus vs Vegueros de Pinar del Río en el «Capitán San Luis», que enfrentará a un staff espirituano con la segunda mejor efectividad (3.56 pcl) y a un conjunto pinareño que, pese a ocupar el onceno lugar, llega en alza con cuatro victorias al hilo. (Añadido editado de la autoría de Boris Luis Cabrera Acosta)