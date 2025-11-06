La Pelota ⚾️ Elefantes vencen a los Indios por partida doble

Islay tiró completo en siete entradas y se agenció su tercer triunfo. /Foto: Alcides Portal

Los Elefantes de Cienfuegos vencieron este miércoles por partida doble a los Indios de Guantánamo en el estadio 5 de Septiembre, un resultado con el que llegaron a la veintena de éxitos y mantuvieron el asedio a la llamada zona de confort.

En el sellado de ayer, los paquidermos al mando del técnico Yoandri Moya dejaron tendidos en la grama del estadio 5 de Septiembre a los de la tribu ocho carreras por siete en diez entradas. La decisión llegó por la vía dolorosa: un pelotazo del tirador derecho Jonny Téllez a Manuel Fernández con bases llenas.

El triunfo fue a la cuenta del derecho Luis Ángel Santana (2-4), encaramado en el box desde la octava entrada, cuando ingresó en rescate de Luis Serpa, debutante en esta serie tras reciente alta en el staff por Yordan Nodal.

Erick Acevedo, camarero y hombre proa de los verdinegros, llevó la voz cantante con el madero al compilar de 5-3 con dos dobles incluidos y cuatro remolques.

A segunda hora volvieron a vencer los Elefantes, ahora con pizarra de seis anotaciones por una, con trabajo completo desde el box del zurdo Islay Sotolongo (3-2), quien en siete capítulos ponchó a ocho y dejó en cuatro indiscutibles a la toletería de Guantánamo.

El antesalista Yosimar Quintana y Raul Ferrer destacaron a la ofensiva, ambos con par de cohetes en tres turnos, aunque en el caso del designado el par de incogibles se tradujo en igual cantidad de empujadas para el plato.

Cienfuegos sigue a medio juego del octavo equipo en zona de clasificación, Sancti Spíritus, que esta tarde derrotó 2×1 en diez capítulos a las Avispas de Santiago de Cuba, que hilvanaron su tercer descalabro consecutivo.

Cachorros al trono

Lo más sobresaliente del resto de los resultados de este miércoles, sin dudas, el ascenso de los Cachorros holguineros a la cima en la tabla de posiciones de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Para ello, los del nororiente cubano derrotaron 9×3 a los Cazadores de Artemisa como visitantes en el estadio 26 de Julio, triunfo que combinaron con el éxito por segundo día consecutivo de los Leñadores de Las Tunas sobre los Cocodrilos de Matanzas, en esta ocasión con marcador de 6×1. Con ello, los actuales campeones de Cuba lograron mantenerse a medio juego de la cima y bajar a sus rivales hasta la cuarta plaza.

En el «Latinoamericano», los Industriales de La Habana tampoco cedieron terreno y también se mantuvieron a media rayita del trono, al batir 8×4 a los Toros camagüeyanos por segunda jornada.

Los Huracanes de Mayabeque defendieron su puesto de privilegio al vencer 14×6 a los Alazanes de Granma en el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas. Y en el «Augusto César Sandino» Vegueros de Pinar del Río y Leopardos de Villa Clara dividieron honores.

Los occidentales ganaron el primero con pizarra de 5×3, apoyados en el bate de Yasiel Ajete (de 3-2, dos dobles y par de empujadas) y el relevo de Frank Denis Blanco, quien sacó cuatro outs para llegar a cuatro éxitos en la campaña.

Luego llegó el desquite de los anfitriones, que consiguieron el triunfo 3×2, gracias a un cuadrangular con un saco ocupado del emergente Mailon Tomás Alfonso.

Por último, Piratas de La Isla y Tigres de Ciego de Ávila sellaron su pleito en el «Cristobal Labra» igualados a once carreras en el décimo acto. (Añadido de Boris Luis Cabrera, de la ACN)