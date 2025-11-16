La Pelota ⚾️ Elefantes vuelven a ganar y suben al quinto en la tabla

Luis Ángel Santana en portada del resultado de hoy. /Foto: Dacheli Torres - Facebook Tigres Avileños

Los Elefantes de Cienfuegos escalaron hoy hasta el quinto puesto del ordenamiento general de esta 64 Serie Nacional de Béisbol, una consumación derivada de su victoria número 26 de la temporada, en combinación con el descalabro dominical de Huracanes y Cazadores, lanzados ahora al límite de la zona de clasificación.

En el estadio José Ramón Cepero, cuartel general de los Tigres avileños, la tropa comandada por el mentor Yoandri Mora dispuso 3×1 de los locales y sumó su tercer triunfo consecutivo, contados el par de juegos de nueve ceros lanzados por Islay Sotolongo y Alexander Vargas.

Pese al resentimiento que supuso la baja de varias de sus principales cartas a consecuencia del virus de moda, el staff de pitcheo cienfueguero se creció y consiguió domar a unos mansos felinos, incapaces de anotar durante 24 entradas, hasta la de hoy a la altura del cuarto acto, que los salvó de una eventual tercera mano de cal.

El designado y cuarto madero de los paquidermos, Raúl Pérez, conectó dos imparables y empujó par de carreras como contribución al trabajo del abridor Pablo Enrique Ruiz y del relevista Luis Ángel Santana, ganador del juego (4-5), quienes se combinaron para silenciar en su feudo a los comandados por el olímpico Danny Miranda Agramonte.

Roibelis Liranza, el perdedor (1-2), no pudo sacar outs, regaló un boleto y dio un pelotazo antes de irse a las duchas en el mismo primer episodio. Al rescate subió a la lomita el derecho Leonardo Reyes, autor de una excelente faena al silenciar a unos eufóricos sureños que se las gastaron todas en el capítulo de apertura. Reyes ponchó a cinco y limitó la ofensiva de la visita a tres incogibles.

Para suerte de la causa, los paquidermos tuvieron de relevo en el box a un Luis Ángel Santana intransitable en seis entradas y dos tercios. En ese tránsito no le faltaron situaciones de complicación, pero el muchacho marcado con el número 84 en la espalda metió el brazo y controló con ponches a la hora buena. En total sumó nueve estrucados sin boletos para preservar la tempranera ventaja de los suyos.

Los verdinegros cruzarán ahora el golfo de Batabanó hasta la otra orilla, para enfrentar en su nao capitana anclada en Nueva Gerona a unos Piratas que cuando juegan en sus predios resultan dificilímos, como lo demuestra la subserie que acaban de ganarle 3-2 a los Alazanes de Granma.

Cachorros recuperan el mando

Los Cachorros holguineros vencieron hoy 5×3 a los Cocodrilos matanceros en el estadio Calixto García. Tras sufrir tres derrotas consecutivas, la jauría holguinera se sacudió el polvo y mordió a sus rivales para recuperar el mando de la temporada.

En una jornada que marcó el cierre de los duelos particulares de la semana, Leñadores de Las Tunas superaron 9×3 a los Industriales de La Habana en el «Latino» y se afianzaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, por detrás de sus víctimas.

Los Gallos de Sancti Spíritus ascendieron al sexto puesto tras vencer 5×1 a los Toros camagüeyanos en la grama del «Cándido González», con cuadrangulares de Daniel Fernández y el veterano Frederich Cepeda, de 3-3 en el partido.

En partidos cuyos resultados definieron el salto de los Elefantes al quinto puesto, Leopardos de Villa Clara infligieron la tercera derrota consecutiva a los Huracanes de Mayabeque en el «Sandino», esta vez 13×2 -nocao en siete entradas-, y de visita en el «26 de Julio» las Avispas de Santiago de Cuba doblegaron 13×9 a los Cazadores, en choque con dos vuelacercas del antesalista oriental Andy Jorge Rodríguez, autor de seis remolques.

Por último, los Alazanes de Granma noquearon 15×3 a los Piratas de La Isla en el «Cristóbal Labra», donde habían caído en las tres jornadas anteriores. (Añadido con info de la ACN)