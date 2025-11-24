La Pelota ⚾️ Elefantes vuelven al quinto puesto (+Tabla)

Por segundo día consecutivo Félix Rodríguez la desapareció de los límites del "Cristobal Labra". Ahora con seis, es el abanderado de Cienfuegos en ese apartado. /Foto: Alcides Portal

Los Elefantes de Cienfuegos volvieron esta tarde al quinto puesto en la tabla general de la 64 Serie Nacional de Béisbol, al combinar triunfo sobre los Piratas de la Isla con pizarra de seis anotaciones por tres y descalabro de los Cazadores de Artemisa a manos de los Gallos espirituanos.

En el resultado del estadio Cristóbal Labra, decisivo el aporte ofensivo del patrullero central Félix Rodríguez, autor de cuadrangular a casa llena en la octava entrada, justo cuando el juego marchaba empatado a dos carreras por bando.

Con este grand slam, el quinto palo en la nómina de los verdinegros llegó a seis bambinazos en la temporada, líder artillero del equipo, y sus cinco remolques de este domingo sumaron para redondear las 40 impulsadas en la Serie.

El flete restante de los paquidermos correspondió al designado Raúl Pérez, también intratable hoy, con par de incogibles en cinco turnos, ambos biangulares.

José Carlos Sarría firmó un relevo efectivo en seis y dos tercios de inning, lapso en el que ponchó a cinco, regaló tres boletos y apenas permitió una limpia, aval con el que respaldó el tercer crédito por victoria en sus récords en la actual campaña.

La defensa de los filibusteros volvió a mostrar esta tarde sus ostensibles grietas, con cuatro pifias frente a una marfilada de la visita al «Labra».

Concluye así, con ocho triunfos y sólo dos descalabros, el periplo de los Elefantes por tierras de Tigres y Piratas, un balance que además de mostrar la solución al gran pendiente de la tropa al mando del mentor Yoandri Moya, habla de la garra de un equipo que salió a la carretera con importantes bajas en su nómina a consecuencia de virus y otras causas.

El martes regresan a su sabana en el Coloso de Bonneval, y como se lee en grupos de redes sociales, la convocatoria a respaldarlos para la subserie frente a Villa Clara está lanzada.

Cachorros firmes en el liderato

Los Cachorros holguineros dividieron honores hoy en su doble cartelera con las Avispas santiagueras y aprovecharon la derrota de los Leñadores tuneros para mantenerse firmes en el liderato de la Serie.

En el partido sellado de ayer los santiagueros fabricaron un letal racimo de siete anotaciones en el noveno episodio, para llevarse el triunfo 11×6.

Después de conectar apenas cuatro imparables en ese desafío, los holguineros ligaron nueve en el segundo pleito para vencer por fuera de combate (12×0).

De esa docena, dos fueron remolcadas por Lázaro Cedeño, que llegó a 59 en el campeonato y se reafirma como líder en ese acápite.

En el Cándido González los Toros camagüeyanos se libraron de la escoba al doblegaron 8×4 a los Leñadores, en un desafío donde conectaron 16 indiscutibles, entre ellos un cuadrangular de Reinaldo Almanza, quien se fue de 5-3.

La afición en el «Victoria de Girón» disfrutó la victoria 3×2 de los Cocodrilos de Matanzas sobre Industriales. Los discípulos de Armando Ferrer se llevaron el duelo particular al ganar los últimos tres choques.

Por su parte, los Huracanes de Mayabeque vencieron 7×4 a los Vegueros de Pinar del Río en el «Capitán San Luis», con destaque para Alexander Pozo, Frank Alfonso y Lázaro Ponce, quienes empujaron dos carreras cada uno.

Para bien de la causa de los cienfuegueros, los Gallos de Sancti Spíritus escaparon de la barrida ante los Cazadores de Artemisa y los vencieron 3×2 en el estadio 26 de Julio para mantenerse en zona clasificatoria.

Los Leopardos de Villa derrotaron en par de ocasiones a los Indios de Guantánamo en su propio estadio Nguyen Van Troi. En el primer partido vencieron con pizarra final de 9×3, dosis que repitieron a segunda hora para imponerse 10×3, con jonrones de Yuri Fernández y el segundo de la jornada de Jonathan Moreno.

Por último, los Tigres de Ciego de Ávila vencieron 7×5 a los Alazanes de Granma en el Mártires de Barbados, con un vuelacercas de Dayán Ibáñez. En causa perdida, Ernesto Pérez y Yordan Rivas también mandaron a pasear a Doña Blanca. (Añadido con info de la ACN)