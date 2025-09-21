La Pelota ⚾️ Gallos logran su primer triunfo ante los Elefantes

A la cuarta fue la vencida. En el penúltimo encuentro del duelo particular, los Gallos espirituanos lograron su primer éxito ante los Elefantes de Cienfuegos cuando esté sábado se impusieron con marcador de siete anotaciones por cuatro en partido escenificado en el estadio 5 de Septiembre.

Pese al descontrol del abridor Ariel Zerquera, que explotó en el mismo estreno del choque luego de regalar cuatro boletos y permitir un sencillo que costaron dos carreras, los discípulos de Eriel Sánchez consiguieron revertir la pizarra y tomar la delantera tras fabricar una en el primero y cuatro en el segundo.

Si bien para este racimo los espirituanos batearon un trío de imparables, incluído un doble de Osdani Llorente y un triple remolcador de dos de Alexei Febles, también influyó en su consumación un par de errores cometidos por la defensa de los paquidermos, que permitió mantener con vida la tanda ofensiva de los Gallos luego de dos outs.

En lo adelante, el desafío transitó por cauces más tranquilos, con una más para los cienfuegueros en el tercero sin conectar de hit, la sexta para los espirituanos en el quinto, antes de que los Elefantes descontarán una en el séptimo y los de Eriel completarán el marcador en el octavo por cuadrangular de Liuber Gallo.

Yohannis Hernández, el segundo de los cuatro tiradores empleados por los yayaberos, se acreditó la victoria a pesar de su efímera actuación, mientras José Luis Brañas, con un efectivo relevo de siete entradas, en las que admitió una carrera y cuatro imparables, mereció punto por juego salvado.

El revés fue a la cuenta del abridor de los de la Perla del Sur, Luis Ángel Santana, que ya acumula tres descalabros en la campaña.

Este domingo cerrará el enfrentamiento particular entre Gallos (acumulan balance de ocho victorias y seis derrotas) y Elefantes (4-8) en partido que se desarrollará a partir de las 11 de la mañana en el propio estadio 5 de Septiembre. (Tomado de Escambray)