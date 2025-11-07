La Pelota ⚾️ Hoy los Indios cazaron a los Elefantes

Apoyados en efectivo pitcheo, ofensiva de doce imparables y defensa hermética, los Indios de Guantánamo cazaron hoy 7×3 a los Elefantes de Cienfuegos en el estadio 5 de Septiembre, traspié que separó a los locales a un juego completo de la línea que delimita los equipos en zona de clasificación.

Encaminado a su tercer triunfo de la campaña, el abridor Enyer Fernández tiró seis entradas con igual número de ceros en la pizarra del Coloso de Bonneval, al tiempo que distribuyó cinco ponches a los toleteros verdinegros, más silenciados aún con los relevos de Jonny Téllez y Damián Bello. El total de siete elefantes estrucados los completó el hombre del pelotazo con el que los visitantes quedaron al campo ayer.

Si algo pudo haber opacado esa labor fueron los seis boletos que regalaron los tiradores del extremo oriental, aunque sin mayores consecuencias frente a la improductividad de unos paquidermos que, en causa perdida, sólo tuvieron el destello de un bambinazo de vuelta completa de Yosimar Quintana con un compañero a bordo en el llamado inning de la suerte.

Por su parte, la tribu guantanamera al mando de Jorge Rubén Prevot disparó una docena de inatrapables, siete de ellos ante las ofertas de Raikol Suárez, a la postre con su segundo descalabro de la temporada frente a tres triunfos.

Macana en ristre destacó el cacique Yasmani Velázquez, autor de triple, cuadrangular solitario abriendo la sexta y tres empujadas para el plato. También el designado Roberto Luis Delgado, de 5-3 en el choque, con triple y par de remolques.

Y mientras la visita jugaba impecable a la defensa, Cienfuegos erraba par de veces para sumar ahora 51 pifias en 1 382 lances, sólo mejor que los Piratas de la Isla de la Juventud.

La manada de los paquidermos guiados por el debutante director Yoandri Moya se distanció a un juego de Santiago de Cuba, ahora ocupante del octavo puesto, luego de un nuevo resbalón, hoy 5×8 ante los Gallos de Sancti Spíritus, que subieron un peldaño y amanecerán este viernes de descanso instalados en la séptima plaza.

Restantes resultados de este jueves

Los Cachorros holguineros vencieron este jueves por segunda jornada consecutiva a los Cazadores de Artemisa, hoy con pizarra 6×3, y se mantuvieron firmes en el trono de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En el estadio Julio Antonio Mella, los Leñadores tuneros noquearon 12×2 a los Cocodrilos de Matanzas, extendieron su racha ganadora a cuatro partidos y sus rivales encajaron su cuarto fracaso al hilo.

Hubo rebelión de los miuras del Camagüey en el Coloso del Cerro. Luego de dos patinazos, los Toros doblegaron 9×7 a los Industriales de La Habana en entrada extra, para alejarlos de una cúspide con la que los Azules vienen soñando.

Los Huracanes de Mayabeque lograron su tercer triunfo en línea al noquear 13×1 a los Alazanes de Granma en el «Nelson Fernández» y ascendieron al sexto escaño en el ordenamiento general.

En otros resultados, los Leopardos de Villa Clara doblegaron 8×6 a los Vegueros de Pinar del Río en el «Sandino», y en el avileño «José Ramón Cepero», los Tigres de esa provincia vencieron dos veces a los colistas Piratas de La Isla: 14×12 en once entradas el sellado y 4×1 el de segunda hora.

Este viernes será día de descanso general en la Serie. (Añadido de la ACN)