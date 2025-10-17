La Pelota ⚾️ || Huracanes ganan y se consolidan en puesto de clasificación

Final del partido. Huracanes más consolidados en puesto de privilegio. /Foto: Yasmani Arrechea

Los Huracanes de Mayabeque se consolidaron más en zona de confort este jueves, al disponer 14×2 de los Elefantes de Cienfuegos en nueve entradas, durante el tercer desafío de esta subserie semanal en el estadio 5 de Septiembre.

Respaldados por efectivo pitcheo del abridor derecho Alysander Álvarez, a la postre ganador, buen relevo de Alberto Valladares que le ganó crédito por salvado, y despiadada ofensiva de 21 indiscutibles liderada por el jardinero derecho Frank Alfonso, los discípulos del mentor debutante Osmel Cordero se reafirmaron en el octavo puesto de la tabla, ahora a cuatro juegos y medio del líder Matanzas.

Alfonso, quinto palo de los Huracanes, estuvo en tarde de lujo. Sólo falló en una de las seis veces que compareció al cajón de bateo, con par de biangulares del total de cinco extrabases de su equipo, y dos remolques para la goma. Excelente también la faena del inicialista Dennis Laza, de 3-2, contados doblete y tres fletes, además de Yonathan Martínez, de 5-2 con doble, triple y una empujada.

Por su parte, a la manada, ocupante ahora del puesto diez a siete completos de la vanguardia, le volvió a fallar hoy el pitcheo de apertura y de segunda línea, una dificultad a la que sumaron baja producción con los maderos (apenas siete hits), y encima tres errores, un apartado en el que los verdinegros se ratifican como el segundo equipo de peor defensa del campeonato.

Con dos triunfos en su haber, el debutante Alexander Vargas parecía que ni pintado para la salida de este jueves, pero con cuatro anotaciones permitidas entre las dos primeras entradas, bastó una más en la cuarta para su salto del box. Suya fue la firma que pagó la factura de los platos rotos, aunque en sucesión pasaron otros cinco tiradores por la sufrida lomita local sin que ninguno lograra hacerse justicia ante la desbordada toletería visitante.

Mañana viernes será día de descanso y rediseño de las estrategias del alto mando de los paquidermos, que el sábado saldrán a por todas en pos de la nivelación de la subserie.

Cachorros imponen su ladrido

Los Cachorros de Holguín continuaron hoy su buen paso, tras vencer 3×2 a Toros de Camagüey, un resultado que los afianzó en la segunda plaza de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

En su Estadio Calixto García, la escuadra del joven mentor Lugdis Pineda concretó su quinto éxito consecutivo, apoyada una vez más en el madero del fornido inicialista Michel Gorguet, quien enrolado en una de sus mejores temporadas –si no la mejor–, pegó de 3-2 con jonrón solitario.

Así, los holguineros se situaron a juego y medio de la cima ocupada por Cocodrilos de Matanzas, que dividió honores contra Gallos de Sancti Spíritus, de visita en el parque José Antonio Huelga.

A primera hora venció 5×1 con otra sólida faena monticular de Pedro Mesa, que tiró completo y diseminó siete hits en 7.0 entradas, para firmar su quinto triunfo sin derrota en la campaña.

En el duelo de cierre, los Gallos tomaron revancha de 2×0, con la cuarta sonrisa de Fernando Betanzos, autor de excelente relevo de 3.0 actos al compás de tres ponches y apenas dos imparables permitidos.

También hubo división de honores en el Estadio 26 de Julio entre Leones de Industriales y el local Cazadores de Artemisa. Los azules dieron primero con pizarra de 7×1 y pitcheo completo de Raymond Figueredo. Dayron Miranda pegó jonrón y remolcó tres carreras.

Y luego, el equipo artemiseño tomó revancha con similar pizarrón de 7×1 y cuadrangular del internacional Dayán García. Ganó Andy Luis Pérez.

En los restantes resultados, Pinar del Río dejó a 15 corredores en circulación, pero venció 8×2 a Isla de la Juventud, y Granma 11×3 a Guantánamo.

A causa de las malas condiciones del terreno volvió a quedar suspendido el doble juego entre Leopardos de Villa Clara y Tigres de Ciego de Ávila, mientras fue sellado por lluvia el de Las Tunas-Santiago de Cuba.