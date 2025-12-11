La Pelota ⚾️ Leñadores repiten la dosis, hoy en juego desproporcionado

El derecho Yosmel Garcés llegó a nueve triunfos y colidera ese apartado en la Serie 64. /Foto: Tiempo 21

Los Leñadores de Las Tunas, líderes de la 64 Serie Nacional de Béisbol y actuales campeones de Cuba, volvieron a bailar en la pradera de los Elefantes de Cienfuegos al doblegarlos 10×1, un resultado que les permite mantenerse cómodos en la cima y con el que extendieron a cuatro juegos su racha triunfal.

Si bien el de ayer fue un juego cerrado, el de este miércoles se abrió desde temprano, con anotaciones de los verdirrojos en seis de las nueve entradas del desafío.

Para ello los comandados por el profesor Abeisy Pantoja sumaron feroz ofensiva de quince inatrapables, comandados nuevamente por el camarero Luis Antonio Pérez, autor de tres en cinco turnos, contados doblete y un remolque. Otro de los seis biangulares de la tarde salió del bate de Yassel Izaguirre, que además mandó a viajar a Doña Blanca y trajo dos para la goma.

También con par de fletes cada uno, Yordanys Alarcón, dueño de un biangular en cuatro comparecencias al cajón de bateo, y Norge Torres, de 4-2, con doblete y triple.

Con semejante apoyo, el abridor Yosmel Garcés trabajó cómodo en siete entradas sin permitir limpias, ponchó a cuatro y admitió apenas dos de los tres indiscutibles en la anémica producción de los paquidermos, méritos que le hicieron aval sobrado para hacerse con su noveno triunfo de la temporada e igualar en ese apartado con el yumurino Silvio Iturralde.

Luis Alejandro Serpa cargó con su tercera derrota, tras una apertura de cuatro entradas en las que aceptó ocho cohetes, entre ellos dos dobletes y el jonrón de Izaguirre ya referido antes, con cinco limpias subidas a la registradora del Coloso de Bonneval.

Con este revés, cuarto al hilo, los Elefantes bajo el mando del mentor Yoandri Moya hilvanaron su peor racha en varias semanas, sólo «mejor» que los diez trastazos en igual número de presentaciones de los Indios de Guantánamo.

De tal suerte, los verdinegros siguen sextos, pero a los mismos siete juegos y medio de los líderes a los que también se pusieron los Gallos espirituanos, a quienes únicamente aventajamos en promedio.

Esta de hoy fue una jornada donde cuatro de las programaciones del día sobrepasaron la decena de anotaciones, incluido el récord de 30 carreras en el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, en el que los locales vencieron 17×13 a Santiago de Cuba en su sexta victoria consecutiva.