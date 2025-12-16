La Pelota ⚾️ Suenan los últimos campanazos en la Serie 64

En medio de los campanazos del cierre, arrancan hoy los últimos duelos particulares del calendario clasificatorio de la 64 Serie Nacional de Béisbol, con la postemporada en el horizonte y cuentas pendientes por saldar.

La pelea arde. Las Tunas, líder, y Matanzas, segundo, ya sellaron boleto con 43 victorias, al igual Holguín (41). Mayabeque (40) necesitan un triunfo más, mientras Industriales y Sancti Spíritus pisan la antesala del festejo.

Más abajo, la guerra es sin cuartel: Cienfuegos y Artemisa resisten dentro de la zona noble, acosados por Pinar del Río y Granma; Santiago de Cuba y Villa Clara persiguen un milagro, con los villaclareños cargando el mayor peso de juegos suspendidos.

Hoy se abren los telones. Están pactados los duelos Guantánamo–Las Tunas, en el estadio Julio Antonio Mella; Cienfuegos–Matanzas, duelo de alto voltaje en el «Victoria de Girón» y Mayabeque–Sancti Spíritus, choque clave en el «José Antonio Huelga».

También están programados los de Pinar del Río–Industriales, clásico en el «Latinoamericano»; La Isla–Artemisa, en el «26 de Julio»; Villa Clara–Camagüey, en el «Cándido González»; Ciego de Ávila–Holguín, en el «Calixto García»; y Granma–Santiago de Cuba, en el «Guillermón Moncada».

Los números también cuentan su historia. En el torneo se batea para .289 como promedio colectivo, con Camagüey marcando el ritmo (.321). El pitcheo promedia 5.10 de efectividad, comandado por Mayabeque (3.79), y la defensa se yergue en .968, con Matanzas al frente (.980).

En lo individual, Yasiel González gobierna el madero (.408 Ave. y 16 jonrones), Lázaro Cedeño empuja más que nadie (67), y desde la lomita mandan Keniel Ferráz (1.80 pcl), Yunier Batista (10 victorias), Alberto Pablo Civil y Yosney García (nueve salvamentos) y Brander Guevara, rey del ponche con 85. (Boris Luis Cabrera Acosta)