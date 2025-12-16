Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ Suenan los últimos campanazos en la Serie 64

PorAgencia Cubana de Noticias

Dic 16, 2025 #64 Serie Nacional de Béisbol, #Cocodrilos de Matanzas, #Elefantes de Cienfuegos

En medio de los campanazos del cierre, arrancan hoy los últimos duelos particulares del calendario clasificatorio de la 64 Serie Nacional de Béisbol, con la postemporada en el horizonte y cuentas pendientes por saldar.

La pelea arde. Las Tunas, líder, y Matanzas, segundo, ya sellaron boleto con 43 victorias, al igual Holguín (41). Mayabeque (40) necesitan un triunfo más, mientras Industriales y Sancti Spíritus pisan la antesala del festejo.

Más abajo, la guerra es sin cuartel: Cienfuegos y Artemisa resisten dentro de la zona noble, acosados por Pinar del Río y Granma; Santiago de Cuba y Villa Clara persiguen un milagro, con los villaclareños cargando el mayor peso de juegos suspendidos.

Hoy se abren los telones. Están pactados los duelos Guantánamo–Las Tunas, en el estadio Julio Antonio Mella; Cienfuegos–Matanzas, duelo de alto voltaje en el «Victoria de Girón» y Mayabeque–Sancti Spíritus, choque clave en el «José Antonio Huelga».

También están programados los de Pinar del Río–Industriales, clásico en el «Latinoamericano»; La Isla–Artemisa, en el «26 de Julio»; Villa Clara–Camagüey, en el «Cándido González»; Ciego de Ávila–Holguín, en el «Calixto García»; y Granma–Santiago de Cuba, en el «Guillermón Moncada».

Los números también cuentan su historia. En el torneo se batea para .289 como promedio colectivo, con Camagüey marcando el ritmo (.321). El pitcheo promedia 5.10 de efectividad, comandado por Mayabeque (3.79), y la defensa se yergue en .968, con Matanzas al frente (.980).

En lo individual, Yasiel González gobierna el madero (.408 Ave. y 16 jonrones), Lázaro Cedeño empuja más que nadie (67), y desde la lomita mandan Keniel Ferráz (1.80 pcl), Yunier Batista (10 victorias), Alberto Pablo Civil y Yosney García (nueve salvamentos) y Brander Guevara, rey del ponche con 85. (Boris Luis Cabrera Acosta)

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cienfuegos Cuba Deportes

Cuba anuncia los deportistas más destacados en 2025

Dic 16, 2025 Jit Deportes
Cienfuegos Historia Video

📹 – Conmemoran en Cienfuegos aniversario 130 de la Batalla de Mal Tiempo

Dic 15, 2025 Frank Losa Águila
Artes Escénicas Cienfuegos

Homenaje a Celeste Mendoza y flamenco este fin de semana

Dic 15, 2025 Francisco González Navarro

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión