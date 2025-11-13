La Pelota ⚾️ Tigres rugen y frenan a la manada

Apoyados en la diestra de Yunier Batista Ramírez, el principal de sus relevistas, los Tigres avileños rugieron esta tarde en su cuartel general y frenaron a los Elefantes de Cienfuegos, que no obstante se mantuvieron al límite de la zona de clasificación.

Con nueve apariciones al box en rol de apagafuegos, el marcado con el 69 en su espalda salió en auxilio del abridor Leonardo Reyes cuando los paquidermos armaron un conato de rebelión en el cuarto capítulo.

Sin outs en el pizarrón, Batista se hizo cargo de las serpentinas y de qué manera, como para hacer méritos hacia su su quinto triunfo: colgó seis ceros, permitió apenas tres indiscutibles y ponchó a diez de los 21 verdinegros que enfrentó.

Ya para ese instante ganaban los locales por dos de diferencia, luego de fabricarle tres limpias a Luis Ángel Santana el aperturador por los cienfuegueros y a la postre perdedor.

George Luis Contreras, con tres imparables en cuatro turnos y tres impulsadas, sobresalió en el despliegue de once indiscutibles de los felinos, secundado por Cristian Pagarizabal (4-2-1 anotada y un remolque) y el inicialista Lázaro Bridón, que falló en uno sólo de los tres turnos, con par de tubeyes y tres pisadas al plato.

También con un relevo largo en seis y dos tercios, Luis Alejandro Serpa impidió males mayores. Le hicieron dos limpias, pero consiguió mantener cerrado el marcador, en espera de una reacción de los Elefantes que nunca llegó por el amarre a lo corto del derecho Batista.

Pese a este resultado adverso la manada se mantuvo en la octava posición, a cinco juegos y medio del líder Holguín, y a uno completo de los Gallos, ahora séptimos tras resbalón de 4×6 ante los Toros camagüeyanos.

Del otro lado de la línea roja, Avispas de Santiago de Cuba mantuvo la distancia de juego y medio de los nuestros, luego de que los Cazadores de Artemisa los volvieron a derrotar como anfitriones en el estadio 26 de Julio, en esta ocasión con pizarra final de 13×10, con una ofensiva de 17 indiscutibles.

Mañana se jugará el tercer partido de esta subserie y el alto mando lanzará de nuevo al ruedo al zurdo Islay Sotolongo.