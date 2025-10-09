La Pelota ⚾️ Vegueros al campo. Kevin lidera los ganados en la Serie (+📹)

Oramas conecta elevado al centro... y chirrín

Bajo el asedio constante de una llovizna que demoró el comienzo, los Elefantes de Cienfuegos dejaron tendidos hoy en el césped del estadio 5 de Septiembre a los Vegueros de Pinar del Río con pizarra de cinco anotaciones por cuatro.

El resultado se tradujo en el quinto éxito a la cuenta del derecho Kevin Hernández, ahora líder de ese departamento en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Un elevado de sacrificio de José Manuel Oramas al territorio del centro con una ruta congestionada de paquidermos trajo desde tercera la carrera del gane, en una entrada que abrió Félix Rodríguez con cohete en rol de sustituto. Boleto a Acevedo intercalado con sencillo de Mateo y transferencia intencional a Arruebarruena dejaron servida la mesa.

Los Elefantes perdían por una desde la segunda entrada por jonrón de Luis Pablo Acosta, pero en la quinta tomaron el mando con racimo de cuatro. Ese acto lo abrió el máscara Richel López con su primer bambinazo de vuelta completa en la campaña, detonante de un ataque combinado con tres hits al hilo (Acevedo-Mateo y el Grillo), boleto y par de marfiladas de la defensa vueltabajera.

En el montículo los locales contaron con faena mixta entre el abridor Alex Daniel Pérez (6,0 entradas-7H-2 limpias-1K-2BB-1WP) y el a la poste ganador Kevin Hernández, quien ingresó de relevo en la séptima después que la tropa al mando de Alexander Urquiola se pegara en el marcador.

Aun así, el marcado con el 97 en su camiseta no pudo evitar que en el octavo acto los de verde y amarillo igualaran el cotejo. Saavedra abrió con cohete y luego avanzó hasta tercera por passball. Luis Pablo ganó la inicial por boleto, Frank González tomó ponche y a seguidas Lázaro Páez conectó bueno para matanza doble, pero corrió como alma que lleva el diablo y llegó safe mientras el designado pisaba la goma con el empate.

Borrón y cuenta nueva. Pero como ya ha sucedido en más de una oportunidad jugando a domicilio, la cuarta por mi cuenta, los comandados por Yoandri Moya lo dejaron todo para el cierre y afincaron el quinto guiño positivo para el que a estas alturas de la temporada se ha erigido en su principal carta con las serpentinas.

A la ofensiva sigue encendido el internacional Luis Vicente Mateo (AVE .419). Hoy lo hizo de 5-3, con par de remolques, secundado por Oramas, que también conectó tres indiscutibles y fletó a uno.

Por Pinar la nota más alta para el patrullero central y quinto palo en la tanda veguera Luis Pablo Acosta, con doblete y cuadrangular en tres turnos.

Este jueves vuelve la actividad desde las dos de la tarde, y ojalá sin las impertinencias de la lluvia. En la bitácora de la manada, sin dudas, asegurar sin dilación la tercera subserie para mantenerse al acecho de la línea roja que delimita los equipos en zona de clasificación.

En video, el puntillazo a los Vegueros esta tarde: