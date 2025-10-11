Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Lluvias en centro y oriente del país proseguirán este domingo

PorRedacción Perlavisión

Oct 11, 2025 #Cuba, #lluvias meteorología
Foto: Juan Carlos Dorado.

Las lluvias en centro y oriente del país proseguirán este domingo, según pronostica el Instituto de Meteorología (Insmet).

De acuerdo con la información emitida a las 15:00 horas (3:00 p.m.) de este sábado amanecerá con predominio de nublados en el centro y en el interior y sur de oriente con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. El resto del país estará parcialmente nublado.

En la tarde estará nublado en todo el territorio con numerosos chubascos lluvias y tormentas eléctricas en centro y oriente, siendo fuertes en localidades puntuales. Estas lluvias se extenderán hasta horas de la noche. En el resto del archipiélago las precipitaciones serán aisladas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, inferiores en localidades del interior y superiores en zonas costeras. En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 30 y 33 grados Celsius, hasta 34 grados Celsius en zonas del interior del territorio, serán inferiores en localidades donde persista la nubosidad y la lluvia desde el inicio del día.

Los vientos serán del suroeste en la región central con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por horas, en el resto del país serán variables y débiles.

Habrá poco oleaje en todas las costas, excepto en la costa norte central donde habrá mar tranquila.

El Insmet precisa que en áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas se puede incrementar localmente la fuerza de los vientos y la altura de las olas.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cuba Cultura

Desde La Demajagua, lanzamiento de la Jornada Nacional por la Cultura Cubana

Oct 10, 2025 Prensa Latina
Cuba Historia

El 10 de octubre y el grito de la independencia de Cuba en la vida de Céspedes

Oct 10, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informa sobre tratamiento laboral y salarial el 10 de Octubre

Oct 9, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión