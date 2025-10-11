Foto: Juan Carlos Dorado.

Las lluvias en centro y oriente del país proseguirán este domingo, según pronostica el Instituto de Meteorología (Insmet).

De acuerdo con la información emitida a las 15:00 horas (3:00 p.m.) de este sábado amanecerá con predominio de nublados en el centro y en el interior y sur de oriente con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. El resto del país estará parcialmente nublado.

En la tarde estará nublado en todo el territorio con numerosos chubascos lluvias y tormentas eléctricas en centro y oriente, siendo fuertes en localidades puntuales. Estas lluvias se extenderán hasta horas de la noche. En el resto del archipiélago las precipitaciones serán aisladas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, inferiores en localidades del interior y superiores en zonas costeras. En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 30 y 33 grados Celsius, hasta 34 grados Celsius en zonas del interior del territorio, serán inferiores en localidades donde persista la nubosidad y la lluvia desde el inicio del día.

Los vientos serán del suroeste en la región central con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por horas, en el resto del país serán variables y débiles.

Habrá poco oleaje en todas las costas, excepto en la costa norte central donde habrá mar tranquila.

El Insmet precisa que en áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas se puede incrementar localmente la fuerza de los vientos y la altura de las olas.