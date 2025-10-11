Marifélix Sarría ha vuelto a hacer historia para las pesas de Cuba, y ha agrandado la suya propia.

La muchacha de Cienfuegos, llegó a Forde, Noruega, sede del campeonato mundial de este deporte, con un cuarto lugar como mejor resultado entre mayores y siendo campeona juvenil del orbe.

En territorio nórdico, la veinteañera subió a la plataforma con el anhelo de escalar el podio en la división de +86 kg, y lo logró.

Tres medallas de plata brillaron este sábado sobre el pecho de la fenomenal pesista cubana.

Primero dominó los 118 kilos en el arranque, tras levantar 113 kg en el intento inicial y fallar el segundo sobre 117.

La medalla de oro en el ejercicio quedó en poder de de la surcoreana Hyejeong Park (125 kg) y el bronce lo alcanzó la china Linhan Zhu (116 kg).

En el movimiento de envión, la cubana no pudo en su primera salida con 157 kg en la palanqueta, pero dominó el peso en la siguiente oportunidad.

Al tercer intento, se le escaparon los 165 kg que le habrían asegurado el oro del evento.

«La estrategia que manejamos fue asegurar la primera prueba, porque ello significaba la medalla en el total», comentó a JIT desde la sede Camilo Reinaldo Ramírez, comisionado nacional de la disciplina.

«Cuando fallaron la británica y la estadounidense, nos fuimos con un intento sobre 165 kg en busca del oro. Marifélix levantó el peso, pero al realizar dos empujes, no se consideró válido el levantamiento», explicó el directivo.

Park se coronó también en el envión con 158 kg y el tercer puesto lo ocupó la estadounidense Mary Theisen Lappen (154 kg).

La representante asiática reinó igualmente en el total (283 kg), seguida por Sarría Ruiz (275 kg) y Lappen (269 kg).

«Todos los miembros del equipo, especialmente Marifélix, estamos muy contentos y satisfechos con esta actuación. Es un regalo al pueblo de Cuba», aseveró Ramírez.

La halterista de la Perla del Sur, con su brillante presentación, superó el mejor resultado logrado por una pesista cubana en lides mundiales.

Tal reconocimiento permanecía en poder de Ludia Montero, ganadora de dos metales de plata en la justa del orbe de Pattaya, Tailandia, en 2019.

Con la entrega de premios en la división de +86 kg para damas, cayó el telón del campeonato mundial.

Para Cuba, el torneo significó la confirmación del buen momento que vive las pesas en la categoría femenina, pues a lo realizado por Marifélix, se suma el sexto lugar de Montero en la división de 48 kg.

Lo conseguido por la granmense también merece catalogarse como un gran resultado. Se trató de su regreso al alto nivel competitivo, tras permanecer tres años alejada de las plataformas.