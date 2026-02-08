Lula expresa solidaridad de Brasil con Cuba en evento del PT (+📹)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó este sábado la solidaridad de Brasil con Cuba e instó al Partido de los Trabajadores (PT) a ayudar a la isla, tras las más recientes agresiones de Estados Unidos.

Ante sus partidarios, reunidos en un acto en Salvador, Bahía, con motivo del aniversario 46 del PT, Lula manifestó que el gigante sudamericano es solidario con el pueblo cubano, el cual es víctimas de una masacre especulativa de Estados Unidos.

“Nosotros, como partido, debemos encontrar la manera de ayudar. ¿Qué podemos hacer?”, agregó el jefe de Estado.

Las declaraciones de Lula sobre Cuba en el evento del PT tienen lugar después de que, la pasada semana, esa fuerza política emitiera un comunicado en el que expresó su pleno apoyo a la nación antillana ante las acciones de Trump, quien firmó una orden ejecutiva para privar a la isla del acceso a petróleo.

Cuba ya ha sufrido un bloqueo unilateral criminal durante más de 65 años, impidiendo al país desarrollarse libre y plenamente, recordó el partido, y agregó que la administración Trump ahora pretende asfixiar por completo su economía.

Abogamos por el fin del bloqueo contra Cuba y su plena reintegración a la política y la economía mundiales. No podemos aceptar otro ataque a la soberanía de un país latinoamericano ni esta amenaza criminal contra su pueblo, remarcó el Ejecutivo Nacional del PT en ese documento.

De acuerdo con el partido brasileño, seguirá defendiendo al pueblo cubano, su derecho a la autodeterminación y su soberanía, y la Revolución y sus ideales de justicia social. (Con información de Prensa Latina y vídeo de Actualidad RT)