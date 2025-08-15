Lula defiende programa Más Médicos y condena bloqueo contra Cuba

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. || Foto: Andre Penner (AP)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que hoy supera las seis décadas, y defendió el programa Más Médicos, implementado en Brasil en 2013, en cooperación con la isla.

El miércoles, el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de las visas de funcionarios del Ejecutivo brasileño, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus familiares, quienes colaboraron con el programa de cooperación sanitaria.

Se revocaron las visas de Mozart Julio Tabosa Sales, secretario de Atención Especializada de Salud del Ministerio de Salud, y de Alberto Kleiman, exasesor de Relaciones Internacionales de la cartera y actual coordinador general de la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en 2025.

«Resulta importante que sepan que nuestra relación con Cuba se basa en el respeto hacia un pueblo que ha sido víctima de un bloqueo durante 70 años. Hoy, se encuentran en necesidad, bajo un bloqueo injustificable. Estados Unidos libró una guerra y perdió», denunció Lula en un evento en el municipio de Goiana, estado de Pernambuco (nordeste).

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump intenta, desde el comienzo de su segundo mandato, restringir a los países que reciben profesionales cubanos.

Cuba cuenta con este programa de cooperación desde la década de 1960. A lo largo de su historia, 605 mil galenos de la isla han trabajado en 165 naciones.

Facultativos cubanos participaron en Más Médicos en Brasil, en cooperación con la OPS de 2013 a 2018.

Para Lula, la creación del programa era necesaria para subsanar las deficiencias existentes en el sistema de salud del país.

Durante la administración de Jair Bolsonaro, el programa cambió de nombre y fue reformulado y ampliado durante el tercer mandato del exdirigente obrero que comenzó en enero de 2023.

A raíz de la salida de los profesionales caribeños en 2018, Lula agradeció a los cubanos que participaron en el programa y por Cuba ayudar con su medicina a otros pueblos del mundo.

«¡Qué bueno sería si tuviéramos, como Cuba, médicos hasta para exportar a otros países!», afirmó el exsindicalista en una carta enviada al pueblo cubano, a raíz del cese de su participación en la iniciativa.

Aseguró que los lazos de fraternidad entre los pueblos de Brasil y Cuba son mucho más fuertes que el odio irracional y los profesionales cubanos «se ganaron el afecto y la gratitud de millones de brasileños».

Por eso quiero decir al pueblo de Cuba: siéntanse muy orgulloso de sus médicos y de sus escuelas de medicina. Ustedes conquistaron millones de admiradores, millones de personas agradecidas en Brasil, subrayó en la oportunidad el fundador del Partido de los Trabajadores.