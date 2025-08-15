Perlavisión

Universidad de Cienfuegos alista Taller Internacional sobre Seguridad Alimentaria

PorDainerys Torres Núñez

Ago 15, 2025
El IV Taller Internacional de Seguridad Alimentaria y Transformación Agraria Sostenible constituye uno de los encuentros académicos a propósito de la Convención Científica de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, que a finales de octubre desarrollará su tercera edición.

La agricultura familiar, urbana, la gobernanza climática y las soluciones basadas en naturaleza figuran entre los asuntos de mayor impacto, precisó a través de las plataformas digitales de la institución educativa, el Doctor en Ciencias Yhosvanni Pérez Rodríguez, coordinador del taller.

Reseña la convocatoria de la cita que los participantes abordarán además la gestión integral de los recursos hídricos, la investigación geográfica sobre temas agrícolas, la biodiversidad, la fotogenética, los servicios ecosistémicos, entre otros asuntos relacionados con la materia.

El programa didáctico prevé paneles sobre el uso y efecto de las plantas medicinales en la salud humana, animal y vegetal; la producción agroforestal de alimentos adaptada al cambio climático, y la estrategia de la delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para la seguridad alimentaria.

Durante el Taller Internacional de Seguridad Alimentaria y Transformación Agraria Sostenible, que sesionará dentro del más alto evento científico de la universidad cienfueguera, acontecerá también la feria expositiva de productos bionaturales “La botica de la abuela”.

