Mantienen entrenamiento pesistas cienfuegueras durante sus vacaciones de fin de año

Durante el año 2022 la disciplina de levantamiento de pesas de Cienfuegos tuvo los mejores resultados de los deportistas de la provincia en eventos foráneos, lo cual tiene como sostén la entrega y perseverancia desde casa de mujeres y hombres de este deporte en la provincia.

Desde la etapa de aislamiento social, Marifélix Saría, Elizabeth Reyes Entensa, Dalia Beatriz Correa Mena y Olfidez Saes, miembros del equipo nacional de pesas, no dejaron de entrenar desde casa para de vuelta a la nueva normalidad estar preparados para los compromisos competitivos.

Por ello no es casual que en 2022 las pesas de la Perla del Sur tuvieran la mejor actuación del deporte sureño en eventos internacionales, e incluso con la primera mujer cubana en convertirse en subcampeona mundial en la categoría juvenil a cargo de Elizabeth Reyes Entensa.

Este jueves de pasada por el gimnasio de pesas de la ciudad de Cienfuegos me encontré con las jóvenes sureñas que aun de vacaciones daban los toques finales a la jornada preparatoria que cumplimentan con el profesor que las promovió al alto rendimiento, Roberto Hernández, quien dijo que a pesar de vacaciones las niñas cumplimentan con el programa de preparación orientado por su entrenador, lo cual se está haciendo todos los días hasta su regreso a la Escuela de Alto Rendimiento.

Elizabeth Reyes Entensa, pesista cienfueguera integrante del equipo nacional, plantea que están cumpliendo con el programa de preparación según está orientado por su entrenador y da las gracias a la provincia por darle la oportunidad de poder continuar su preparación aquí.

Por su parte Mari Félix Sarría, pesista cienfueguera integrante del equipo nacional, dijo que se están esforzando porque el deporte se trata de mucho sacrificio y mucho amor, porque si no le tiene amor y no tiene la voluntad para entrenar todos los días no tendrá buenos resultados y el caso de nosotras tenemos un 2023 bien cargado de eventos y la mejor manera de encarar todo lo que se avecina, mientras que otros descansan, cumplir con lo orientado por nuestros preparadores para poder sonreír y cumplir con los sueños e ilusiones que tenemos en el nuevo año.

En tanto Dalia Beatriz Correa Mena, pesita cienfueguera también integrante del equipo nacional, confiesa que las pesas femeninas de Cienfuegos no defraudaron a sus seguidores en el territorio y lo que ahora están haciendo tendrá su repercusión para que el 2023 nuestro deporte mantenga o mejore el segundo lugar nacional y aumente la cosecha de preseas.

Jóvenes cienfuegueros conscientes de que para tener resultados en el deporte la perseverancia y entrega aun en tiempos que muchos descansan es la mejor forma de poder continuar con buenos resultados deportivos en 2023.