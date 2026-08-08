Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Deportes

La cienfueguera Marifelix Sarría se tiñe de oro en Santo Domingo

PorPrensa Latina

Ago 8, 2026 #Cuba, #deporte, #MariaFelix

La cienfueguera Marifelix Sarría conquistó hoy el oro en el envión (+86 kg) de la halterofilia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con 153 kilogramos, en el Pabellón José Joaquín Puello.

Con una palanca de temple y técnica, Sarría confirmó su estirpe —plata mundial en Førde 2025 y un arcoiris de medallas en el Panamericano reciente— para reeditar su corona centrocaribeña en el envión.

La venezolana Naryury Pérez, dueña del arranque, firmó la plata del envión con 151 kg, mientras la dominicana Crismery Santana empujó 147 kg para el bronce ante su público encendido.

El arranque abrió la escena con Pérez en oro (122 kg) y ejecución limpia, seguida por Santana con 118 kg y la mexicana Laura Jiménez con 110 kg, en una secuencia de levantamientos que tensó el pabellón como cuerda de violín.

Pérez, campeona del arranque en San Salvador 2023 y entonces plata en envión, volvió a marcar territorio en la primera mitad, mientras Santana —oro en 2023 y bronce olímpico en Tokio 2020— sostuvo la épica local antes del desenlace.

En la suma de gestos y hierros, Sarría impuso su pulso final, ese segundo al aire en que la barra se vuelve destino, y dejó en Santo Domingo la firma de un oro, el número 51 de la delegación cubana en esta cita multideportiva regional.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Deportes

Jorge Messi, el padre que forjó a una leyenda, fallece a los 68 años en Rosario, Argentina

Ago 8, 2026 Cubadebate
Cienfuegos Deportes

Cienfuegos recibe a Kailin Garrido Guzmán, medallista de plata en los Juegos Santo Domingo 2026

Ago 6, 2026 Primitivo González Prado
Béisbol Deportes

Cuba cedió ante Panamá en Súper Ronda del béisbol de Santo Domingo

Ago 4, 2026 Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹 Progamas de Perlavisión