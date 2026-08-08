La cienfueguera Marifelix Sarría se tiñe de oro en Santo Domingo

La cienfueguera Marifelix Sarría conquistó hoy el oro en el envión (+86 kg) de la halterofilia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con 153 kilogramos, en el Pabellón José Joaquín Puello.

Con una palanca de temple y técnica, Sarría confirmó su estirpe —plata mundial en Førde 2025 y un arcoiris de medallas en el Panamericano reciente— para reeditar su corona centrocaribeña en el envión.

La venezolana Naryury Pérez, dueña del arranque, firmó la plata del envión con 151 kg, mientras la dominicana Crismery Santana empujó 147 kg para el bronce ante su público encendido.

El arranque abrió la escena con Pérez en oro (122 kg) y ejecución limpia, seguida por Santana con 118 kg y la mexicana Laura Jiménez con 110 kg, en una secuencia de levantamientos que tensó el pabellón como cuerda de violín.

Pérez, campeona del arranque en San Salvador 2023 y entonces plata en envión, volvió a marcar territorio en la primera mitad, mientras Santana —oro en 2023 y bronce olímpico en Tokio 2020— sostuvo la épica local antes del desenlace.

En la suma de gestos y hierros, Sarría impuso su pulso final, ese segundo al aire en que la barra se vuelve destino, y dejó en Santo Domingo la firma de un oro, el número 51 de la delegación cubana en esta cita multideportiva regional.