Beisbol: esperado debut de Matanzas en Champions League de América

Eduardo Blanco empujó dos y es el nuevo líder en ese apartado. /Foto: Periódico Girón

Con el zurdo Yoennis Yera anunciado como abridor, Cocodrilos de Matanzas debutará este miércoles contra los CTBC Brothers de China Taipéi, en la Champions League de América de Beisbol, con sede en México.

El certamen se extenderá hasta el día 29 y se iniciará oficialmente este martes, en el Estadio Alfredo Harp Helú, con el duelo entre el club nicaragüense Dantos de Managua, monarca de la Liga Germán Pomares, y el invitado asiático CTBC Brothers, subcampeón de su liga profesional.

En la justa intervendrán otros dos equipos: Kane County Cougars, de Estados Unidos -doble titular de la American Association- y el local y favorito Diablos Rojos del México, monarca defensor del certamen.

Según se concretó en el congresillo técnico, los dos primeros lugares de la fase clasificatoria discutirán la corona y no habrá disputa del tercer puesto.

Cocodrilos yumurinos, líderes de la 64 Serie Nacional de Beisbol comandados por el avezado mentor Armando Ferrer, intentarán superar -o al menos igualar-, la segunda plaza firmada en la edición de 2025 por Leñadores de Las Tunas, que cedió en la final contra los Diablos Rojos del mánager estadounidense Charles Lorenzo Bundy.

Para conseguir el objetivo, constituirá un baluarte fundamental la actuación del inicialista Ariel Martínez, mejor bateador cubano en el pasado VI Clásico Mundial de Beisbol, junto a la del capitán y jardinero central Eduardo Blanco, premiado como MVP en la postemporada doméstica.

También se confía en el aporte del slugger José Amaury Noroña y del receptor Andrys Pérez, junto a varios refuerzos, entre quienes destaca el jardinero holguinero Yassiel González, considerado como MVP de la fase regular de la última campaña cubana.

La escuadra de Ferrer muestra buena defensa y un staff de pitcheo que fusiona figuras experimentadas con jóvenes talentosos.