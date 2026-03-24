En Cuba flotilla ‘Nuestra América’ con ayuda humanitaria procedente de México

El barco “Granma 2.0”, con tripulantes de once países, transporta insumos médicos, alimentos y equipo energético para comunidades cubanas. /Foto Marco Peláez (La Jornada)

La flotilla internacional ‘Nuestra América’ llegó este martes a Cuba con ayuda humanitaria para la población y el objetivo de aliviar las crecientes necesidades de la isla por el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU.

La embarcación principal, llamada ‘Gramma 2.0’, partió el pasado viernes desde Puerto Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, con al menos 30 toneladas de ayuda entre paneles solares, medicamentos y alimentos, recoge La Jornada.

Llega a Cuba la flotilla ‘Nuestra América’ con ayuda humanitaria de México La flotilla ‘Nuestra América’, con insumos de primera necesidad, ha llegado este martes a La Habana para hacer frente a la crisis humanitaria que enfrenta la isla. pic.twitter.com/EDdpFiCS5m — RT en Español (@ActualidadRT) March 24, 2026

En principio, estaba planificado que esta embarcación, que transporta la mayor carga de la iniciativa, arribara a la isla el sábado 21 de marzo; sin embargo, de acuerdo con el mencionado medio, hubo retrasos en su salida y, además, en su trayecto sufrió algunas fallas eléctricas.

Otras embarcaciones más pequeñas partieron el sábado desde Isla Mujeres, en Quintana Roo. La salida se dio tras un retraso por condiciones meteorológicas adversas, reseña El Imparcial.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno ha enviado ayuda humanitaria a Cuba, informó que han brindado apoyo a las brigadas internacionales «para que no vayan solas». «Hay unas embarcaciones muy pequeñitas, entonces para que no vayan a tener ningún problema en el transcurso», dijo al respecto.

Primera avanzada

Los activistas que trasladaron la ayuda humanitaria se congregaron el viernes junto a la población local en el emblemático Malecón de La Habana. Un día después, más de 600 participantes de este convoy se reunieron con Díaz-Canel en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Ahí, el mandatario transmitió su agradecimiento por el apoyo brindado.