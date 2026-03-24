Rusia renueva solidaridad con Cuba frente amenazas de EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró hoy la solidaridad de su país con Cuba, ante la escalada de la amenaza estadounidense.

«Reafirmamos nuestra solidaridad con nuestros amigos cubanos en su derecho a seguir un camino de desarrollo soberano, y seguiremos prestando a La Habana la ayuda y el apoyo necesarios, incluido el material», afirmó este martes el canciller ruso en un evento de la Fundación Gorbachov de Apoyo a la Diplomacia Pública.

Lavrov indicó que Rusia seguirá apoyando a Cuba, en particular con el envío de ayuda humanitaria, que es, «en esta etapa, de gran importancia para nuestros amigos cubanos», expresó.

En referencia a los acontecimientos geopolíticos en América Latina y Oriente Medio, Lavrov denunció que se trata de una consecuencia directa de los intentos de Occidente por conservar los restos de su dominio.

Postura oficial

El pasado 17 de marzo, en una declaración oficial, la Cancillería rusa denunció la «creciente presión externa» sobre Cuba.

«Condenamos enérgicamente los intentos de injerencia brusca en los asuntos internos de un Estado soberano, las intimidaciones y la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales», reza el comunicado.

Moscú reafirmó la «solidaridad inquebrantable» con la nación caribeña, que enfrenta «desafíos sin precedentes» derivados directamente del prolongado embargo comercial, económico, financiero y, más recientemente, energético de Estados Unidos.

Rusia aseguró estar convencida de que el «pueblo heroico» de Cuba, que ha demostrado en repetidas ocasiones su fidelidad a los ideales de libertad, independencia y justicia social, sabrá defender su derecho soberano a elegir su propio camino de desarrollo.

Amenazas de EE.UU. a Cuba

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un ‘cerco petrolero’ a Cuba arguyendo una supuesta amenaza a la seguridad nacional de la potencia nuclear norteamericana.

En su nueva vuelta de tuerca contra la Isla, Trump amenazó a los países del mundo con aranceles si suministraban petróleo a la nación antillana.

Para el Gobierno cubano, Trump busca con este «bloqueo energético» asfixiar la economía del país caribeño y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

El bloqueo energético de Washington se suma al cerco económico, comercial y financiero que mantienen contra Cuba desde el año 1962 para generar el descontento de la población y provocar una crisis social que conduzca al cambio de gobierno.