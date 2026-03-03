Mayoría de estadounidenses opuestos a la guerra de Trump contra Irán

Casi seis de cada diez estadounidenses desaprueban el ataque de Estados Unidos a Irán, y la mayoría considera probable que esta nueva aventura bélica ordenada por el presidente Donald Trump derive en un largo conflicto militar.

El estudio de opinión, realizado por la cadena CNN, arrojó que la mayoría desconfía de que Trump tome las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza en Irán, lo que traducido en número indicó que el 60 por ciento de los entrevistados afirmó que no creen que tenga un plan claro para manejar la situación y el 62 por ciento que debe tener la aprobación del Congreso.

Otro sondeo, este del Democracy Institute, muestra que casi el 70 por ciento de los estadounidenses se oponen a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la nación persa. En total, el 67 por ciento se opone a los bombardeos en Oriente Medio y un 65 estima que el presidente debería haber recibido la aprobación del Congreso antes de atacar a Irán.

Pero para Trump las encuestas no cuentan y afirmó que estaría haciendo lo correcto. Durante una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca a tres militares, dos de ellos con carácter póstumo prometió que Estados Unidos «vencerá fácilmente» a lo que calificó el «régimen terrorista» de Teherán.

En su cuenta en X, el senador Bernie Sanders escribió: “Trump dijo que teníamos que atacar a Irán porque no podemos permitir que ‘tenga un arma nuclear’. ¿En serio? Se trata del mismo presidente que en junio dijo: ‘las instalaciones nucleares de Irán han sido destruidas’. Vietnam. Iraq. Irán. Otra mentira. Otra guerra”.

Trump said we had to attack Iran because we can‘t allow it “to have a nuclear weapon.” Really? This is the same president who, in June, said: “Iran’s nuclear facilities have been obliterated.” Vietnam. Iraq. Iran. Another lie. Another war. — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 1, 2026

Crece número de víctimas mortales de EEUU

El Comando Central (Centcom) confirmó la víspera que aumentó a seis el número de militares estadounidenses muertos tras la respuesta de Irán al ataque de Estados Unidos e Israel mediante la Operación Furia Épica.

La cifra se incrementó después de que se recuperan los restos de dos soldados que fueron previamente localizados en una instalación que fue blanco de las acciones defensivas de Irán en la región.

En conferencia de prensa antes de ese anuncio, el secretario de Defensa Pete Hegseth había informado de la muerte de cuatro soldados estadounidenses en un ataque iraní a un centro de operaciones tácticas en Kuwait.

El jefe del Pentágono intentó restar importancia al hecho cuando dijo que Estados Unidos cuenta con «defensas aéreas increíbles», pero de «de vez en cuando, puede que haya una, desafortunadamente la llamamos bomba de chorro, que se abre paso».

«Y en ese caso en particular, impactó en un centro de operaciones tácticas que estaba fortificado, pero estas son armas poderosas», añadió.

Desde que Estados Unidos e Israel desataron la Operación Furia Épica contra la República Islámica en la madrugada del sábado, Irán ha respondido con ataques a intereses militares y comerciales estadounidenses en al menos cinco países del Golfo Pérsico y en las vías marítimas y fluviales circundantes con cientos de misiles balísticos y drones.

Según Hegseth, las pérdidas «solo refuerzan nuestra determinación de asegurarnos de que lo hagamos correctamente».

El próximo 3 de noviembre tendrán lugar las elecciones de medio término y el Partido Republicano, que domina ambas cámaras del Congreso (de Representantes y el Senado) podría estar en aprietos ante el enojo creciente de los votantes.