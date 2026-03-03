Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Sociedad

Rige desde el próximo domingo el horario de verano

PorAgencia Cubana de Noticias

Mar 3, 2026 #cambio de hora, #Cuba, #horario de verano

La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía de Cuba (Onure) informa que el próximo domingo 8 de marzo los relojes deben ser adelantados una hora por el inicio del nuevo horario de verano.

El hecho corresponde a la necesidad de promover la conciencia por la eficiencia, puntualizó la institución, del Ministerio de Energía y Minas, en información suministrada a la Agencia Cubana de Noticias.

La decisión de cambiarlo obedece también al mayor aprovechamiento de la luz solar en actividades cotidianas, según precisiones de expertos del sector, consultados sobre el caso que responde, igualmente, a razones prácticas.

Eso significa, argumentaron, que en vez de tomar la hora oficial del meridiano 75º oeste de Greenwich (UTC -5), asumimos la del meridiano 60º (UTC -4), centro del huso horario que cruza virtualmente sobre el extremo oriental de Canadá, las Antillas Menores, Venezuela, el oeste de Brasil y Bolivia.

Significaron que la opción de adelantarla está asociada a causas naturales como la forma de la Tierra, la inclinación de su eje de rotación, la extensión de la órbita terrestre y su velocidad de traslación.

El primer reporte de este tipo de cambio en el país data del 2 de junio de 1939, cuando quedó establecido por el Decreto Presidencial 1185.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Béisbol Cuba Televisión

Confirman transmisiones en vivo de Cuba en el VI Clásico Mundial

Mar 3, 2026 Agencia Cubana de Noticias
Cienfuegos Sociedad

Mayelín del Sol, de Perlavisión, distinguida con Premio Nacional Juan Gualberto Gómez

Mar 3, 2026 Redacción Perlavisión
Cuba

Condenan diputados cubanos agresión contra Irán

Mar 2, 2026 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión