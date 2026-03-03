Confirman transmisiones en vivo de Cuba en el VI Clásico Mundial

De la historia de Cuba en los Clásicos: jugadores celebran después de derrotar a Australia en su partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol de 2023 en el Tokyo Dome, en Tokio, Japón. /Foto: Eugene Hoshiko

Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social ICS), y Belkis Pérez Cruz, vicepresidenta, confirmaron desde sus redes sociales que el canal Tele Rebelde transmitirá en vivo los juegos de Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

La programación incluirá también otros encuentros de la fase de grupos, así como los partidos de cuartos de final, semifinal y la gran final del certamen internacional.

En un contexto de compleja situación económica y electroenergética, la radio y la televisión cubanas garantizarán la cobertura en directo de los principales choques del torneo.

El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará del 4 al 17 de marzo de 2026 en Tokio, San Juan, Miami y Houston, con la participación de 20 selecciones nacionales.

Japón, actual campeón, defenderá su título con figuras de renombre, aunque sin la presencia de Shohei Ohtani como lanzador. El partido inaugural enfrentará a Australia y Taipéi en el Tokyo Dome.

Cuba debutará el 6 de marzo frente a Panamá en San Juan, en un grupo considerado exigente por especialistas y seguidores del béisbol.

El evento se consolidará como una vitrina del talento beisbolero global, reafirmando su condición de torneo de selecciones más prestigioso del deporte.