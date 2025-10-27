Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Ciencias Cuba

Melissa es un huracán Categoría 5 con vientos de 260 Km/h

PorRedacción Perlavisión

Oct 27, 2025 #categoría 5, #huracán Melissa
Imagen de satélite del huracán Melissa al amanecer de este lunes. /NOAA

Durante las últimas 12 horas el huracán Melissa continuó ganando en intensidad. Los vientos máximos sostenidos aumentaron hasta 260 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 917 hectoPascal, por lo que ahora es un huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

A las seis de la mañana el ojo del huracán Melissa fue estimado en los 16.4 grados de latitud Norte y los 77.9 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 200 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y a 455 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve lentamente con un rumbo próximo al oeste a una velocidad de traslación de seis kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas este sistema continuará su lento movimiento hacia el oeste inclinando gradualmente su trayectoria al norte y nordeste, desplazándose por los mares al sur de Jamaica, para transitar muy cerca o sobre esta isla. El huracán Melissa estará aproximándose desde el martes al territorio nacional por los mares al sur de la región oriental de Cuba, donde progresivamente se irán deteriorando las condiciones meteorológicas.

Las bandas externas de este huracán continuarán incrementando los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba, las que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas. Se mantendrán las fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma y Santiago de Cuba con inundaciones ligeras en zonas bajas de este litoral.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá al mediodía de hoy lunes.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Ciencias Cuba Sociedad

Decretan fase de Alarma Ciclónica desde Guantánamo hasta Camagüey

Oct 27, 2025 Redacción Perlavisión
Ciencias Cuba

Consejo de Defensa Nacional ampliado analiza la preparación del país frente al huracán Melissa

Oct 26, 2025 Presidencia Cuba
Cuba

Descargue texto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

Oct 26, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión