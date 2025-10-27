Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Ciencias Cuba Sociedad

Decretan fase de Alarma Ciclónica desde Guantánamo hasta Camagüey

PorRedacción Perlavisión

Oct 27, 2025 #Alarma Ciclónica, #defensa civil, #huracán Melissa
Ciego de Ávila y Sancti Spíritus pasan a la de Alerta. Defensa Civil orienta al resto de las provincias cubanas activar consejos de defensa en composición reducida

‼️ Nota Informativa No 3 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el #HuracánMelissa 🌀 // 27 de octubre de 2025, 07:00 horas

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología Cuba, el huracán Melissa ha continuado ganando en intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 917 hectopascal, por lo que se convirtió en un huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson. Se mueve con un rumbo próximo al oeste y a una velocidad de seis kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se prevé que continúe su movimiento al oeste y gire al norte y nordeste para transitar por los mares de Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por el sur de la región oriental de Cuba, donde progresivamente se irá deteriorando las condiciones meteorológicas.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se decidió pasar a partir de las 09:00 horas de hoy, a la Fase de ALARMA CICLÓNICA las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey; a la Fase de ALERTA CICLÓNICA, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río, y el Municipio Especial Isla de la Juventud, activar los consejos de defensa en composición reducida.

Se orienta a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de este sistema, a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre este organismo ciclónico.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Ciencias Cuba

Melissa es un huracán Categoría 5 con vientos de 260 Km/h

Oct 27, 2025 Redacción Perlavisión
Ciencias Cuba

Consejo de Defensa Nacional ampliado analiza la preparación del país frente al huracán Melissa

Oct 26, 2025 Presidencia Cuba
Cuba

Descargue texto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

Oct 26, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión