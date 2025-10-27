Unión Eléctrica prioriza entrega de energía a la región oriental

La Unión Eléctrica de Cuba informó hoy en redes sociales que, ante la baja disponibilidad de generación y la cercanía del huracán Melissa a la región oriental, se decidió priorizar el suministro eléctrico en esas provincias para garantizar la preparación de la población.

Como consecuencia de esa medida, la Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que la capital experimentó un incremento de las afectaciones desde el 25 de octubre, lo que obligó a elaborar una programación ajustada a la disponibilidad del sistema en la provincia.

La entidad exhortó a los clientes a guiarse por las planificaciones diarias hasta que se normalice la situación de emergencia, ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y orientó mantenerse informados a través de los canales oficiales y del Centro de Atención Telefónica 18888.

En la zona de previsible azote del potente meteoro, trabajadores del sector eléctrico y de otras esferas realizaron podas primarias para reducir riesgos ante los fuertes vientos, aseguraron instalaciones eléctricas y garantizaron el servicio en centros de evacuación, donde se resguardan familias en coordinación con la Defensa Civil.

Brigadas listas para movilizarse tras azote

Por otra parte, el titular del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, ingeniero Vicente de la O Levy, precisó en perfiles institucionales en redes sociales de esa cartera, que brigadas de linieros de todo el país están listas para movilizarse hacia las zonas que pudieran resultar más afectadas, en respaldo solidario a los territorios orientales.

Ya están preparadas las brigadas de Linieros que asumirán la recuperación tras el paso del Huracán Melissa por el oriente de #Cuba .El compromiso y la valentía, nadie los puede bloquear. pic.twitter.com/yxQbrGYMXL — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) October 27, 2025

Con tres unidades averiadas y otro número similar fuera de servicio, las limitaciones en la generación térmica alcanzan este lunes los 462 MW. Para el pico nocturno de hoy se estima una disponibilidad de 1 495 MW frente a una demanda máxima de 3 200 MW. De mantenerse esas condiciones, se pronostica una afectación de 1 775 MW en el horario de máxima demanda.

Autoridades subrayaron que la decisión de priorizar el oriente del país respondió a la necesidad de asegurar condiciones básicas de preparación ante el fenómeno meteorológico, en coordinación con los Consejos de Defensa provinciales y municipales.