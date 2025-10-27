Mined interrumpe actividades docentes por huracán Melissa

Compressed by jpeg-recompress

En el caso de Cienfuegos se indica la suspensión gradual de actividades en centros internos. El resto mantiene sus funciones normales

El Ministerio de Educación de Cuba anunció la interrupción del curso escolar en varias provincias del país, en correspondencia con las fases decretadas por la Defensa Civil ante el inminente impacto del huracán Melissa.

Desde este lunes 27 de octubre recesaron las actividades docentes en todos los tipos y niveles de enseñanza en las provincias desde Guantánamo hasta Camagüey, informó la institución en nota oficial divulgada por el Canal Educativo de la televisión cubana desde su perfil institucional en Facebook.

En Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara se dispuso la suspensión gradual de las actividades en los centros internos, mientras que los restantes niveles educativos mantendrán sus funciones hasta nuevas indicaciones.

Las provincias desde Matanzas hasta Pinar del Río, así como el municipio especial Isla de la Juventud, continuarán las clases en condiciones de normalidad, aunque se prevé informar de manera progresiva las decisiones que correspondan según evolucione el fenómeno meteorológico.

El Ministerio exhortó a las familias a mantener la disciplina, la solidaridad y la responsabilidad en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, y a cumplir estrictamente las orientaciones de la Defensa Civil y las autoridades locales.

La nota oficial recordó que la seguridad de la población constituye la prioridad esencial en el enfrentamiento a este evento meteorológico, y que las medidas adoptadas se ajustan a la estrategia nacional de protección ante desastres.