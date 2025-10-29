Mesa Redonda Especial este miércoles con Díaz-Canel y el Consejo de Defensa Nacional

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, realizará la primera reunión de evaluación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, en Mesa Redonda desde el Palacio de la Revolución con las autoridades de los territorios afectados, precisó el sitio Cubadebate.

El espacio, transmitido en vivo en el espacio televisivo Mesa Redonda a partir de las 5 y 30 de la tarde, enlazará por videoconferencia con las autoridades de las provincias más afectadas, con el propósito de actualizar la situación meteorológica y coordinar las acciones inmediatas de recuperación.

Según la información divulgada, el programa incluirá reportes directos desde los territorios impactados por el fenómeno, así como la exposición de medidas iniciales para restablecer servicios básicos y atender a la población damnificada.

El Consejo de Defensa Nacional analizará la magnitud de los daños y orientará la aplicación de estrategias para garantizar la seguridad de las comunidades, la protección de recursos esenciales y la organización de brigadas de apoyo en las zonas más vulnerables.

La transmisión en cadena nacional permitirá ofrecer a la ciudadanía un panorama integral de la situación y de las decisiones adoptadas por las máximas autoridades del Estado y el Gobierno.

Además, la cobertura incluirá la participación de especialistas del Instituto de Meteorología, quienes precisarán la evolución del sistema atmosférico y sus posibles efectos residuales en el territorio nacional.

Díaz-Canel, presidente del Consejo de Defensa Nacional, subraya la importancia de la coordinación entre los organismos centrales y las estructuras locales para acelerar la recuperación y reducir los riesgos en la etapa posterior al evento.