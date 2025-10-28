Inicia Cienfuegos intervención intensiva en territorios de alta complejidad epidemiológica

Esta semana comienza una intervención intensiva en Cruces, área urbana de Rodas, Aguada de Pasajeros y Áreas 1 y 2 del municipio de Cienfuegos para enfrentar la transmisión de dengue y otras arbovirosis.

De acuerdo con el Dr. Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) de Cienfuegos, se trata de un operativo multisectorial que busca cortar la transmisión del mosquito Aedes aegypti.

Morales Pérez explicó además que la selección de estos territorios responde a criterios técnicos precisos: «Son los que en este momento (tienen una) mayor complejidad epidemiológica, es decir, el número de sospechosos de dengue, la focalidad y la transmisión activa de arbovirosis».

Las acciones intensivas constituyen operativos integrales y multisectoriales diseñados para actuar sobre universos de alto riesgo con transmisión activa de arbovirosis. A diferencia de las acciones antivectoriales rutinarias, estos operativos se despliegan durante ciclos de 6 días o más e involucran la coordinación de múltiples sectores y actores comunitarios.

Según el Dr. Morales Pérez, estas acciones incluyen cuatro componentes fundamentales de trabajo: acciones antivectoriales, asistencia médica y pesquisa activa, saneamiento e higienización y promoción de salud y educación comunitaria.

Precisó que el primero se refiere al componente técnico central del operativo. Incluye la abatización (eliminación de larvas mediante productos químicos) y la fumigación (intra y extradomiciliaria) con equipos especializados para eliminar mosquitos adultos.

«La fuerza técnica de Vectores, conjuntamente con fuerza no técnica, son los encargados de ejecutar todas estas acciones. Contamos con los medios y equipos necesarios: el abate para destruir el mosquito en su etapa larvaria y destruir los focos, las bazukas para el tratamiento adulticida y los aspersores ICA para realizar perifocal y tratamiento residual», detalló el especialista.

El propósito fundamental de estas acciones intensivas es triple: abarcar el mayor número de universos posibles en los territorios seleccionados, bajar los índices de infestación tanto por mosquitos adultos como por larvas, y disminuir los factores de riesgo ambientales que facilitan la proliferación del vector.

«El objetivo es tratar de abarcar el mayor número de universos y poder, por lo menos, disminuir los índices de infestación por adulto y de infestación por larvas, además de disminuir los riesgos que permiten la proliferación del vector», explicó el Dr. Morales Pérez.

Aunque Cruces, Rodas, Aguada de Pasajeros y las Áreas 1 y 2 de Cienfuegos serán los primeros en recibir este operativo multisectorial que busca cortar la transmisión del mosquito Aedes aegypti, las autoridades sanitarias dejaron claro que inician la primera fase de un esfuerzo sostenido.

«Una vez terminen las acciones, a partir de las reuniones de las comisiones técnicas a nivel de municipio y provincia, se deben ir adoptando decisiones en otros estratos de universos que también tengan algún nivel de complejidad para trabajarlos bajo el mismo criterio», señaló el especialista.

Esto significa que el de trabajo se ampliará progresivamente durante todo el ciclo de noviembre, incorporando nuevos consejos populares, circunscripciones y áreas de salud según la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, aclaró Morales Pérez.

Por más equipos, medios técnicos y personal especializado que se desplieguen, las acciones intensivas no pueden alcanzar sus objetivos sin la cooperación activa de la población. El Dr. Morales Pérez fue enfático en este punto: «Aquí lo más importante es que la población coopere, por supuesto, abriendo las puertas al operario cada vez que vaya a hacer la inspección o el tratamiento adulticida de la vivienda».