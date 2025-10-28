Eléctricos de Cienfuegos prestos al apoyo en Oriente

Un contingente de 74 trabajadores del sector eléctrico de Cienfuegos parte en horas de la mañana de este martes hacia la región oriental del país, donde apoyarán los trabajos de recuperación tras el azote del huracán Melissa.

Componen el grupo 41 linieros y 33 técnicos, quienes estarán al servicio de las comunidades afectadas. Se hacen acompañar por tres carros de servicio, camiones especializados y la ingeniería y técnica necesarias.

Al frente del contingente viaja el ingeniero Rance Felipe Sosa, director general de la Empresa Eléctrica Cienfuegos, quien liderará el equipo, comprometido con la restauración del servicio eléctrico.

Todavía a unas horas del impacto del meteoro en tierra cubana, que según pronósticos ocurrirá en la madrugada de este miércoles, parte este contingente. Avanzarán los cienfuegueros hasta la provincia de Ciego de Ávila, dondeo recibirán las indicaciones de a qué sitio desplazarse para comenzar de inmediato la recuperación de las redes eléctricas.

La solidaridad no espera.