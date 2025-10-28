Mirando a ‘Melissa’ desde Cienfuegos

Foto del autor

Amanecer del 28 de octubre de 2025. Foto tomada a las 7:20 am desde La Punta, Cienfuegos. A poco más de 500 kilómetros en dirección sureste, se adivina el poderoso Huracán Melissa, que ahora mismo bate con vientos de 280 kilómetros por hora sostenidos, superiores en rachas.

La disposición de nubes en espiral, como se aprecia en la imagen, no admite dudas. Allí se libra en este minuto exacto una de las más cruentas batallas de los elementos de la madre naturaleza.

El «monstruo» está aún al sur de Jamaica, no ha tocado tierra todavía, pero desde hace más de 24 horas el litoral meridional de esa isla vecina está recibiendo la furia del mayor organismo tropical del que se tengan registros.

Los datos más recientes

A las 8:00 de la mañana de este martes el ojo fue localizado en los 17.5 Norte, 78.1 Oeste, a unos 90 kilómetros al sur-sureste de Negril, en el extremo occidental de Jamaica, a 285 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Cruz, Granma y a 400 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba.

Desde la última medianoche Melissa comenzó a moverse lentamente al norte-nordeste, ahora a unos 11 km/h. Su presión central mínima ha descendido a 901 hectopascal.

En las próximas horas se espera un giro más franco hacia el noreste, con un aumento en la velocidad de avance. En esa trayectoria de pronóstico, el núcleo de Melissa debe tocar tierra sobre el extremo occidental de Jamaica esta mañana, aproximándose desde la tarde a la costa sur de la región oriental de nuestro país, por donde cruzará en la madrugada del miércoles.

A su paso, el huracán Melissa experimentará fluctuaciones en su intensidad, no obstante, se mantendrá como un poderoso y destructivo huracán mientras avanza por Jamaica y Cuba.

Hay que cuidar lo más preciado: la vida. Acatar con disciplina las disposiciones de las autoridades es un punto a no descuidar. Protegerse es la palabra de orden.