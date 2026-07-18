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Mundial 2026: Lionel Messi, el único titular en tres finales

PorAlma Plus TV

Jul 18, 2026 #Copa Mundial de la FIFA 2026, #deportes, #fúbol, #Lionel Messi

Cuando la pelota ruede el domingo en el MetLife Stadium, Lionel Messi no solo buscará su segundo título mundial consecutivo con Argentina, sino que se adueñará de un récord exclusivo.

El capitán de la Albiceleste se convertirá en el único futbolista en la historia en ser titular en tres finales de la Copa del Mundo, un logro que trasciende su ya legendaria carrera.

 

Un récord que supera a las leyendas

Hasta ahora, el brasileño Cafú era el único jugador que había disputado tres finales mundialistas (1994, 1998 y 2002). Sin embargo, en su primera final, ingresó como suplente por la lesión de Jorginho.

La grandeza del récord de Messi radica en que ha sido titular indiscutido en cada una de sus tres finales, un nivel de regularidad y vigencia inédito.

Otros gigantes como Pelé y Ronaldo Nazário formaron parte de planteles finalistas en tres ocasiones, pero no jugaron todos esos partidos decisivos.

Pelé se perdió la final de 1962 por lesión y Ronaldo no sumó minutos en la final de 1994. Otra jugadores con presencia en tres finales fueron los alemanes Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990), quien fue suplente en la primera final y no entró, así como Pierre Littbarski (1982, 1986, 1990) fue suplente en la segunda final y no entró.

Messi, en cambio, ha sido el líder y el motor de Argentina en cada una de estas definiciones: la dolorosa derrota ante Alemania en 2014, la gloriosa victoria ante Francia en 2022, y ahora la oportunidad de bicampeonato ante España en 2026.

 

El camino a la final y el contexto del hito

La clasificación para esta tercera final se concretó con una remontada épica ante Inglaterra en semifinales, donde Messi, a sus 39 años, fue la figura al dar las dos asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Este desempeño no solo selló el pase a la final, sino que reafirmó su estatus como el jugador más influyente del torneo, donde es el máximo goleador junto a Kylian Mbappé con 8 tantos.

La final ante España en el MetLife Stadium, el próximo domingo 19 de julio, será el escenario perfecto para que el «10» argentino levante un nuevo trofeo y selle un récord que muchos consideraban imposible de alcanzar.

Por Alma Plus TV

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