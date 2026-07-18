La Unesco verifica daños en el 76 % de los activos culturales de Gaza

Arqueólogos trabajan bajo el zumbido constante de drones israelíes en las obras de restauración del Palacio Basha. EFE/Ahmad Awad/Archivo

El subdirector de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayed, informó que el 76 % de los activos culturales de Gaza han sido dañados por un valor superior a los 183 millones de dólares, por lo que ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para rescatar y proteger su patrimonio.

Así lo ha expresado en la inauguración de la primera Conferencia Ministerial por la Cultura de Palestina, organizada por los ministerios de Cultura de España y Palestina y que hasta este jueves reparte sus sesiones de trabajo entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo del Prado.

Nayef Al-Fayed ha señalado que, como agencia de Naciones Unidas, la Unesco respalda al Ministerio de Cultura de Palestina para abordar el impacto inmediato del conflicto y ha avanzado que se han verificado daños en 164 sitios, según se detectó en los mapas por satélite y en una exploración física en octubre de 2025 durante el alto el fuego.

Ayudar al pueblo palestino

El objetivo ahora es ver cómo trabajar como comunidad global para ayudar al pueblo palestino, ha señalado, al tiempo que se ha mostrado convencido que conferencias como esta garantizan la continuidad del sector cultural de Palestina.

También ha participado en el acto de inauguración el director de cine palestino Basel Adra, ganador del Óscar al mejor documental con ‘No Other Land’ (2024), quien ha explicado que en la película incluyó el activismo «para enseñar al mundo lo que se está viviendo en Palestina».

Basel Adra ha advertido del peligro que viven quienes como él graban y documentan lo que está ocurriendo en su país y ha subrayado que «Gaza ha sido destruida, sus viviendas y su cultura, pero la devastación no empezó el 7 de octubre sino que la destrucción de archivos, escuelas y universidades comenzó antes de que el genocidio alcanzase la dimensión actual».

«No se trata de violencia, es un genocidio»

Por su parte, el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, ha recordado que «no se trata de violencia, es un genocidio, también de la cultura».

El ministro ha informado de que «en Gaza 73.000 ciudadanos han sido víctimas mortales, hay millones de personas desplazadas y el 77 % de las viviendas han sido destruidas; la mayoría de los habitantes de la Franja viven en tiendas de campaña y sufren traumas que durarán muchos años».

Para el ministro, las autoridades de la ocupación israelí «trabajan para menoscabar la identidad palestina, atacándola tanto a nivel nacional como internacional» y ha destacado los ataques contra el legado cultural: mezquitas e iglesias, y las instituciones culturales (teatro, cines, museos y bibliotecas).

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que este foro en Madrid, a más de 3.000 kilómetros de Palestina, busca una respuesta «coordinada y eficaz» de la treintena delegaciones asistentes ante una «emergencia cultural y humanitaria».

Violación sistemática de los derechos humanos

«No hay olvido posible ni tenemos derechos a permanecer impasibles ante la violación sistemática de los derechos humanos», ha dicho el ministro, que ha advertido de la «tentativa consciente de borrar el esplendor milenario de la cultura palestina».

Este foro internacional arrancó el martes con el Ágora Ciudadana por la Cultura Palestina, un espacio de conversación con artistas y trabajadores por la Cultura para compartir proyectos de patrimonio, memoria colectiva y derechos humanos.

Mientras que el Ágora tiene por escenario el Museo Thyssen-Bormemisza y el Círculo de Bellas Artes, la Conferencia Ministerial, a la que asiste una treintena de delegaciones internacionales, celebra hasta este jueves sus sesiones, a puerta cerrada, en el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Reina Sofía.

En la conferencia se abordan seis grandes temas: el análisis de los daños sufridos, la protección del patrimonio, el papel de las artes y la literatura, el cine palestino, la transformación digital y las estrategias de transformación del sector cultural.