Filme cubano Mijaín compite en Festival de Cine Deportivo de Milán

El largometraje documental cubano Mijaín, dedicado a la trayectoria del pentacampeón olímpico de lucha grecorromana Mijaín López, participa este lunes en la edición 44 del Festival Internacional de Cine Deportivo de Milán, Italia.

Dirigido por Rolando Almirante, Héctor Villar y Ángel Alderete, el documental figura en el programa competitivo de la cita, con una proyección realizada el pasado 31 de octubre en la Sala Gregorianum de Milán.

La obra forma parte de la selección oficial de Sport Movies & TV 2026, certamen que reúne en esta ciudad italiana producciones audiovisuales de diferentes países y constituye la fase final del circuito internacional World FICTS Challenge.

El festival milanés, que se desarrolla del 30 de octubre al 2 de noviembre, seleccionó solo 70 producciones audiovisuales entre mil 965 propuestas recibidas, informaron los realizadores cubanos.

La película de una hora y 20 minutos recorre la trayectoria deportiva y humana del luchador cubano, quien protagonizó una hazaña histórica al conquistar su quinta medalla de oro olímpica consecutiva en los Juegos de París 2024.

A través de imágenes de sus entrenamientos, testimonios de familiares y compañeros, así como recuerdos de su localidad natal, Herradura, en la provincia de Pinar del Río, la producción muestra las circunstancias personales y deportivas que acompañaron al atleta durante su preparación para aquella última conquista olímpica.

El documental, estrenado en 2025, es una coproducción del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y la productora independiente D’Alma Films Producciones, ya se ha presentado en el Festival del Nuevo Cine Latinoamérico de La Habana; en el Festival Internacional de Cine de los Brics+, en la ciudad rusa de San Petersburgo; en París, Francia; y en Roma, Italia.

Según los organizadores del evento, la programación incluye documentales, películas, reportajes y otras realizaciones dedicadas al deporte, sus protagonistas y su dimensión social y cultural.

La presencia de Mijaín en esta importante plataforma internacional representa una oportunidad para la promoción del cine cubano y la difusión de una de las páginas más relevantes de la historia deportiva de la isla.