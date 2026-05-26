Ministerio del Interior desmiente rumor sobre supuesto toque de queda

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) desmintió este lunes desde su perfil en la red social Facebook la circulación de una noticia falsa sobre un supuesto toque de queda nacional a partir del primero de junio.

La institución precisó que no ha emitido ninguna Nota Oficial No. 28/2026 relacionada con restricciones nocturnas, multas de hasta ocho mil pesos cubanos ni prórrogas hasta agosto.

«Todo es falso: no hay toque de queda, no hay multas de hasta 8 000 CUP, no hay restricciones nocturnas, no hay prórroga hasta agosto», publicó el Minint en su comunicado.

El organismo explicó que la información difundida mezcla instituciones y formatos inventados, utiliza fechas inexistentes y medidas ajenas a la realidad del país, lo que evidencia su carácter engañoso.

El Minint exhortó a la población a verificar siempre en fuentes seguras como los perfiles oficiales de la Presidencia, el propio Minint y los medios de prensa oficiales y acreditados, para evitar la propagación de rumores.

«No te dejes engañar. No ayudes a difundir el pánico. Comparte este desmentido si te importa la verdad», concluyó la publicación en la red social.