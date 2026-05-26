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Presidente Díaz-Canel agradece solidaridad de pueblos de África

PorAgencia Cubana de Noticias

May 26, 2026 #África, #Cuba, #Día de África, #solidaridad

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, agradeció la solidaridad de los países del continente africano, y su histórica posición de rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba.

El mandatario evocó hoy el acto central por el Día de África, que se celebró este lunes en el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución, donde participó junto a los embajadores encabezados por Rosalie Kama-Niamayoua, representante de la República del Congo y decana del Grupo Diplomático de ese continente en La Habana.

Díaz-Canel señaló en su mensaje en X que en el encuentro expresó a los presentes su agradecimiento por la exigencia de sus Gobiernos para que cese la política de asfixia de Washington contra Cuba.

Asimismo, el mandatario ratificó la hermandad de la mayor de las Antillas con el continente madre.

«Nos une la historia, la sangre y la lucha compartida contra el colonialismo y el racismo», aseguró el Presidente en su mensaje y concluyó: «Somos hijos de África. No claudicaremos».

Según reseña la Cancillería cubana, en el acto Kama-Niamayoua agradeció en nombre del grupo que preside por la ceremonia, que describió como una muestra de amistad, reflejo de la excelencia de las relaciones históricas y fraternas entre la República de Cuba y el continente africano.

Sobre África y Cuba, la embajadora hizo énfasis en que la relación entre ambas partes reposa sobre una historia de solidaridad sincera, forjada en las luchas por la independencia, por la soberanía, y por la dignidad de los pueblos.

La diplomática reafirmó el apoyo firme y fraternal a la causa de Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto y reforzado por el gobierno de los Estados Unidos de América, y condenó las presiones y amenazas.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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