Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Salud

Nueva variante de gripe detectada en más de 30 países

PorPrensa Latina

Dic 17, 2025 #salud, #virus

La nueva variante de la gripe A(H3N2), conocida como J.2.4.1 o subclado K, se detectó ya en más de 30 países, según informa la ONU.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque esta nueva variante no está incluida en las vacunas actuales del hemisferio norte, los primeros datos indican que las vacunas existentes siguen protegiendo frente a la enfermedad grave y reducen el riesgo de hospitalización.

El organismo advierte que el subclado K se propaga con rapidez, con la temporada de influenza en el hemisferio norte alcanzando el pico antes de lo habitual.

Por ello la OMS enfatiza en que la vacunación sigue siendo la mejor protección contra los síntomas más graves.

Actualmente 30 países han tenido casos tras identificarse la nueva variante gripal por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en agosto pasado.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Estados Unidos y Canadá se registra también un aumento progresivo de detecciones del subclado K, pero hasta la fecha no se ha observado una circulación similar en América del Sur.

Las cifras registradas dan cuenta de que la circulación de esta gripe ha crecido rápidamente en Europa y en países de Asia, donde representa una proporción importante de los virus de influenza A(H3N2) analizados, precisa la OPS.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Cienfuegos Salud

El intercambio académico y cultural entre universidades fortalece la docencia médica

Dic 18, 2025 Frank Losa Águila
Cienfuegos Salud

Aplican en hospital Gustavo Aldereguía Lima protocolo nacional para manejo del Chikungunya

Dic 18, 2025 Jorge Domínguez Morado
Cienfuegos Salud

Presentan en Cienfuegos campaña Sigue a tu ritmo para prevenir el VIH

Dic 15, 2025 Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión