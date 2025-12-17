Nueva variante de gripe detectada en más de 30 países

La nueva variante de la gripe A(H3N2), conocida como J.2.4.1 o subclado K, se detectó ya en más de 30 países, según informa la ONU.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque esta nueva variante no está incluida en las vacunas actuales del hemisferio norte, los primeros datos indican que las vacunas existentes siguen protegiendo frente a la enfermedad grave y reducen el riesgo de hospitalización.

El organismo advierte que el subclado K se propaga con rapidez, con la temporada de influenza en el hemisferio norte alcanzando el pico antes de lo habitual.

Por ello la OMS enfatiza en que la vacunación sigue siendo la mejor protección contra los síntomas más graves.

Actualmente 30 países han tenido casos tras identificarse la nueva variante gripal por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en agosto pasado.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Estados Unidos y Canadá se registra también un aumento progresivo de detecciones del subclado K, pero hasta la fecha no se ha observado una circulación similar en América del Sur.

Las cifras registradas dan cuenta de que la circulación de esta gripe ha crecido rápidamente en Europa y en países de Asia, donde representa una proporción importante de los virus de influenza A(H3N2) analizados, precisa la OPS.