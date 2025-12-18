Sesionan de manera virtual comisiones del Parlamento cubano

Mediante videoconferencia, y con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, sesionan este miércoles las comisiones de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos, y de Educación de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento).

Según confirma un post en la cuenta oficial en X del Parlamento cubano, a la sesión virtual, dirigida por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, asisten Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro.

La reunión forma parte del proceso preparatorio del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, en su X Legislatura, previsto para mañana, jueves 18 de diciembre, también mediante videoconferencia, según reajuste del programa, aprobado por el Consejo de Estado teniendo en cuenta la compleja situación del país.

Durante el intercambio, los diputados analizan temas de alta relevancia para la vida económica y social del país, entre ellos el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026, con énfasis en la eficiencia de los recursos y la atención a prioridades nacionales, así como los proyectos de dictámenes de iniciativas legislativas que serán sometidos a consideración en el venidero período de sesiones.

Las comisiones parlamentarias constituyen espacios esenciales para el estudio, debate y perfeccionamiento de propuestas que luego se presentan al plenario, garantizando así la participación activa de los diputados en la construcción colectiva de políticas públicas y marcos legales.