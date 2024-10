Nuevamente Naciones Unidas condenará bloqueo contra Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y titular de Relaciones Exteriores, destacó que a propuesta de Cuba, el 29 y 30 de octubre próximos en Nueva York se discutirá la resolución 78/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su cuenta en Instagram, el Canciller cubano afirmó que el mundo condenará nuevamente el bloqueo norteamericano contra Cuba.

Y justamente como parte de las actividades contra esta hostil política de Estados Unidos, las calles de Nueva York acogerán la exposición Cuba is not alone (Cuba no está sola), con 50 obras de artistas de más de 15 países, informó Rodríguez Parrilla en su cuenta de X.

Se trata, explicó, de una iniciativa del Movimiento Artists vs Blockade que tiene como principal objetivo exigir el fin bloqueo contra Cuba y su exclusión de la lista de Estados patrocinadores terrorismo.

“Por iniciativa del Movimiento Artists vs Blockade, se exhibirá exposición #CubaIsNotAlone en calles de Nueva York, con 50 obras de artistas de más de 15 países.Se exige fin bloqueo vs Cuba y exclusión de lista patrocinadores terrorismo”.