El sistema tributario cubano podría incorporar cuatro nuevos gravámenes a partir de 2027. Las propuestas, que serán sometidas a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular durante el período de sesiones de diciembre, incluyen un impuesto al valor agregado (IVA), otro sobre la generación y tratamiento de residuos sólidos, una contribución vinculada a la promoción turística y la conversión en tributo de la actual tasa por trabajos de investigación geológica.

Así lo informó Randy Arteaga, director jurídico del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), en una entrevista concedida a Prensa Latina, en la que detalló los principales cambios previstos en la actualización de la legislación tributaria.

Una de las modificaciones de mayor alcance sería la introducción del IVA, cuya aplicación se realizaría de manera progresiva. Este mecanismo sustituiría posteriormente los actuales impuestos sobre las ventas y los servicios, al establecer una tributación sobre el valor que adquieren los bienes y las prestaciones a lo largo de las diferentes etapas de comercialización.

Otra de las iniciativas busca gravar la importación o fabricación de productos que puedan convertirse en residuos sólidos. Entre ellos figuran neumáticos, baterías, materias primas utilizadas en la producción de artículos plásticos y mercancías cuyos envases o embalajes sean de metal, vidrio, plástico o cartón.

Según explicó Arteaga, el impuesto se aplicaría inicialmente a las importaciones y su liquidación se realizaría en dólares. La propuesta establece tarifas diferenciadas en función del tipo de mercancía, con tasas más bajas para los alimentos que para productos como neumáticos, baterías y materias primas destinadas a la industria del plástico.

El paquete incluye también una contribución especial para la sostenibilidad, promoción e imagen de los destinos turísticos cubanos. Los recursos recaudados tendrían un destino específico: financiar la campaña Imagen Cuba, orientada a posicionar al país en el mercado turístico internacional.

La cuarta medida propone modificar la naturaleza jurídica de la tasa por trabajos de investigación geológica, para convertirla en un tributo. Este mecanismo ya existe en el país y permite compensar al Estado por los gastos en que incurre durante la localización de recursos minerales y yacimientos de petróleo y gas.

En este caso, precisó el funcionario, se conservaría la metodología de cálculo vigente, que establece porcentajes sobre los ingresos obtenidos por la comercialización de minerales y cuantías determinadas por unidades físicas para el petróleo y el gas.

Las modificaciones están recogidas en el proyecto de Ley modificativa de la Ley 113 «Del Sistema Tributario», de 23 de julio de 2012, disponible desde este viernes en el portal del Ministerio de Finanzas y Precios (www.mfp.gob.cu).

La institución habilitó además sus canales digitales para recibir criterios y sugerencias de la población. Los interesados pueden remitir sus opiniones a través del propio sitio web del MFP o mediante el correo electrónico comunicacion@mfp.gob.cu.

Las cuatro propuestas deberán ser evaluadas por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De obtener su aprobación, las nuevas disposiciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.