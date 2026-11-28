Vigente desde el 25 de septiembre de este año el texto contiene en sus 503 artículos modificaciones importantes a la legislación precedente. Conocer sus transformaciones es una asignatura obligatoria para los cuadros, especialistas, dirigentes sindicales y quienes integren los órganos de justicia laboral de base, en virtud de proteger los derechos de los trabajadores.

En tal sentido, fue organizada la capacitación a los órganos de justicia laboral de base y ya se ejecuta a nivel municipal. El licenciado Raúl Avello Peña, Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Dirección Municipal de trabajo, tuvo a su encargo el adiestramiento de varios cuadros y especialistas del gobierno en el municipio cabecera. Desde su amplia experiencia, ofreció su valoración acerca de este nuevo sistema normativo.

“Realmente el Código de Trabajo trae novedades en favor de la masa trabajadora. Por ejemplo, se precisa el tema de la capacidad demostrada en sustitución del anterior término de idoneidad demostrada, ofrece más garantías para reclamar ante un tribunal y que se reconozca esa capacidad, antiguamente no procedía así”.

“Indiscutiblemente cada vez que se aprueba un Código de trabajo recoge más cuestiones en aras de la justicia laboral, perfecciona la legislación anterior”, enfatizó.

Las reformas integradas al nuevo documento impactan sobremanera en la labor de los órganos de justicia laboral de base. Apropiarse del conocimiento integrado en sus disposiciones resulta una herramienta valiosa que redunda en la protección de los trabajadores.