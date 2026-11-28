(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

Aunque no la vemos con la frecuencia que quisiéramos en la pequeña pantalla, Marelys Álvarez Oropesa no se ha alejado de la actuación. La joven intérprete cienfueguera, que llamó la atención del público con su personaje de Olivia en la telenovela cubana Regreso al corazón, continúa preparándose y buscando nuevos espacios para desarrollar su vocación artística. Mientras llegan otras oportunidades en el medio audiovisual, ha encontrado en las redes sociales una vía para mantenerse cerca de los espectadores y compartir aspectos de su vida profesional y personal.

Su presencia en Regreso al corazón dejó una impresión entre los televidentes. Olivia fue un personaje con contradicciones, conflictos y diferentes matices dramáticos, que permitió a la actriz mostrar sus posibilidades interpretativas y despertar opiniones diversas entre quienes siguieron la historia.

Pero su recorrido no comenzó ni termina con esa telenovela. Antes, Marelys había participado en otras propuestas de la televisión y en telefilmes. Entre ellos sobresale Corazón blanco, dirigido por Eduardo Eimil y estrenado en el espacio Una calle, mil caminos en 2025, donde compartió el protagonismo con Raúl Ernesto López. Ambos eran entonces estudiantes de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes. La obra abordó temas como las relaciones dependientes, los celos, las conductas machistas y la violencia de género entre adolescentes, incluidos sus efectos en el entorno digital.

Su trabajo también ha despertado el interés de espacios dedicados a la promoción de los jóvenes intérpretes. Canal Habana se acercó a su carrera en la revista Hola Habana, mientras que Cubavisión la presentó en su sección ¿Qué me cuentas?, donde compartió algunos aspectos de su personalidad, sus intereses y su relación con la actuación. En esa ocasión habló, además, de su acercamiento a la técnica interpretativa Meisner, una herramienta de formación que evidencia su interés por continuar perfeccionando el oficio.

Atraída por conocer qué hace actualmente y cómo transita esta etapa de su vida profesional, conversé con la actriz. Para mi sorpresa, descubrí que sigue en contacto con el público que conquistó como Olivia y que ahora también la acompaña en su faceta más personal, a través de las plataformas digitales.

—¿Cuándo decides apostar por un trabajo más sostenido en las redes sociales?

—Decidí comenzar a prestarles más atención a mis redes cuando empezó la transmisión de la telenovela Regreso al corazón, para estar más cerca de sus seguidores y que conocieran a la actriz detrás de las cámaras.

»Compartía recuerdos del rodaje y los compaginaba con aspectos de mi vida personal. Cuando terminó la novela, me introduje mucho más en el mundo de las redes por su importancia actual, su rapidez y la cercanía que permiten establecer con el público.

»Comencé a ver las diferentes plataformas digitales no como un simple entretenimiento, aunque también entretienen, sino como un medio de trabajo, pues hoy en día constituyen nuestra carta de presentación como actores. Las aprecié como lo que realmente son: espacios que permiten a personas y grupos conectarse, interactuar y compartir información de forma rápida y global».

—¿En qué medida puedes afirmar que las redes han contribuido a difundir tu trabajo?

—A través de las redes sociales he llegado a muchas personas. La televisión tiene un alcance incuestionable, pero, en el mundo de la digitalización, las redes ocupan un lugar cimero a la hora de llegar a la población, sobre todo a los jóvenes.

»No siempre se tiene un televisor a mano o se puede estar frente a él a la hora planificada para ver un programa. Sin embargo, casi siempre se tiene un teléfono celular, y eso permite llegar a muchas más personas».

—¿Qué haces actualmente en relación con tu trabajo actoral?

—Aunque ahora mismo no tengo ningún trabajo relacionado con la actuación, no la he abandonado ni tengo intención de hacerlo. Amo actuar y, aunque las redes son un apoyo, mi principal foco sigue estando en los escenarios y en la interpretación de personajes. No importa el tamaño del papel: siempre he creído que la grandeza de un personaje depende del actor y de su desempeño.

Olivia, en Regreso al corazón, fue un personaje con muchas aristas para trabajar, relevante desde el punto de vista dramático y capaz de provocar opiniones diversas entre los televidentes. Agradezco eso y nunca olvidaré las miles de experiencias que me aportó, tanto en lo actoral como en lo humano».

—¿Cómo marcha tu vida estudiantil y de qué manera la combinas con el trabajo en las redes?

—Actualmente estoy integrada al segundo año del curso por encuentros de Actuación de la Universidad de las Artes. Es parte de mi superación profesional y de la preparación para futuras incursiones en diferentes propuestas escénicas.

»Las redes sociales no han interferido en ningún momento en el desarrollo de mi vida estudiantil. Son algo que se acopla a mí y, como decía antes, funcionan como una vía para que mi trabajo llegue a más personas.

»Estoy muy agradecida por ello. Además de sentirme muchísimo más conectada con el público, percibo que, aunque mi vida real no está expuesta en su totalidad, los usuarios han podido conocer un poco más de mi quehacer como Marelys, la persona, y no solamente a través de un personaje».

La formación ocupa, por tanto, un lugar importante en esta etapa de su carrera. Su paso por la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes y su interés por explorar herramientas como la técnica Meisner forman parte de una búsqueda que no se limita a esperar nuevas oportunidades, sino que supone continuar estudiando y ejercitando las posibilidades de la interpretación.

En Corazón blanco, por ejemplo, tuvo la oportunidad de asumir un papel protagónico en una historia que exigía abordar conflictos muy cercanos a las experiencias de los adolescentes. La propuesta de Eduardo Eimil, construida desde una mirada crítica a las relaciones de pareja marcadas por los celos, el control y las conductas posesivas, ofreció a Marelys otro espacio para explorar su trabajo frente a las cámaras.

La actriz sabe que cada experiencia contribuye a su crecimiento profesional. No parece conformarse con el reconocimiento alcanzado por Olivia ni con la visibilidad que hoy le proporcionan las redes. Su interés continúa dirigido hacia la actuación, ese oficio que exige preparación, constancia y la capacidad de asumir personajes diferentes.

Marelys es una joven intérprete que todavía tiene mucho camino por recorrer. Su disposición a seguir aprendiendo, la experiencia acumulada en los dramatizados y el contacto que ha logrado mantener con los espectadores constituyen parte de ese recorrido. Las redes le permiten mostrar otra faceta, compartir sus inquietudes y conservar el vínculo con quienes reconocieron su trabajo en la televisión.

Porque, más allá de las publicaciones, los comentarios y las interacciones digitales, hay una actriz que espera nuevas oportunidades para volver a contar historias desde la pantalla o los escenarios. Y, como ella misma deja claro, su principal vocación sigue siendo actuar.