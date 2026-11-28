La atención a las personas en situación de vulnerabilidad centró el debate de la emisión 113 del programa radial «Aquí el Pueblo», conducido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos.

Cerca de veinte llamadas se recibieron en el espacio, fundamentalmente referidas a problemas con la elaboración de los listados para la adquisición de módulos con alimentos en bodegas, la labor de los trabajadores sociales y los criterios de selección de las personas y los hogares en situación de vulnerabilidad, a partir de sus necesidades específicas,

Carranza Valladares precisó que las transformaciones económicas y sociales tienen entre sus prioridades medidas diseñadas para proteger a los más vulnerables en el actual contexto económico del país.

Mencionó la transformación número 63: “Transparentar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía, como una nueva vía para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, de manera que se sistematicen las diferentes formas de atención, su trazabilidad y control gubernamental y público”.

Explicó que con este servicio virtual, las personas solicitarán, desde cualquier parte de la geografía nacional, el otorgamiento de una pensión u otro tipo de prestación de protección social.

La transformación 65 llama a fortalecer el trabajo social con un enfoque proactivo, completar las plazas vacantes de trabajadores sociales, capacitarlos y facilitarles el acceso a estudios superiores, mientras la 66 se refiere a la dotación de activos de pequeña escala —máquinas de coser, herramientas u otros medios— a personas en situación de vulnerabilidad como vía para incorporarse al empleo, con seguimiento y traspaso de propiedad tras dos años de buen desempeño.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: CÓMO SE DEFINE LA VULNERABILIDAD

Respondiendo a inquietudes de los oyentes, Taymí Curbelo Muñoz, directora de Trabajo y Seguridad Social en la provincia, expuso con detalle el procedimiento y el trabajo ejecutado para identificar varios grupos poblacionales que, por sus características o por las circunstancias actuales de Cuba, tienen mayores probabilidades de encontrarse en tal condición de vulnerabilidad.

En mayo se trabajó en la identificación de los hogares que cumplían los criterios de elegibilidad: hogares protegidos por la asistencia social, hogares con alta carga de cuidados (dos o más dependientes), personas en situación de discapacidad severa, hogares que aplican estrategias severas de afrontamiento ante la inseguridad alimentaria y hogares afectados por eventos meteorológicos severos.

El gobierno cubano determinó trabajar ocho perfiles: personas protegidas por la asistencia social, mujeres mayores de 60 años que viven solas, hombres mayores de 65 años que viven solos, hogares con embarazadas, hogares con niños de 0 a 5 años, niños con bajo peso o talla certificados por Salud, niños con enfermedades crónicas y madres o padres jefes de hogar con tres hijos o más. Posteriormente se incorporó un noveno perfil denominado «otros», para casos que no clasifican en los anteriores —como un adulto mayor con otro adulto mayor o un adulto mayor con una persona con discapacidad severa—, siempre que sea evaluado por el grupo de atención a las políticas sociales del Consejo Popular, y no por decisión personal del trabajador social.

Requisito fundamental: el ingreso per cápita del núcleo familiar debe ser inferior a 4.000 pesos. Quedan excluidos automáticamente quienes tengan en el núcleo una persona en condiciones de trabajar que no trabaje, trabajadores por cuenta propia, dueños de Mipyme o personas con fuentes verificables de ingresos adicionales como remesas o empleos informales de alto rendimiento. Si se comprueba ocultamiento de ingresos o información falsa, la persona es excluida del listado.

El procedimiento establece que el trabajador social realiza el estudio y lo informa al grupo de atención a las políticas sociales del Consejo Popular; luego se eleva a la dirección municipal de Trabajo, se evalúa en el grupo municipal y finalmente lo aprueba el Consejo de la Administración. Un paso identificado como deficitario es que la información debe regresar al Consejo Popular para explicar qué se aprobó y qué no, de modo que la persona conozca las razones antes de que llegue el módulo alimentario a la bodega.

El Primer Secretario del Comité Provincial del PCC informó que el presupuesto destinado a la asistencia social en Cienfuegos es superior a 144 millones de pesos, con 72 millones ejecutados. De 32 millones previstos para la compra de artículos de beneficio (colchones, camas, avituallamiento, alimentos, calzado y ropa), solo se han ejecutado 4 millones, con 28 millones pendientes.

Sobre esta inejecución, Curbelo Muñoz explicó que las direcciones municipales de Trabajo han mostrado temor a gestionar compras con entidades del sector no estatal, cuando antes todo llegaba por la red de comercio estatal. «La gestión no le puede causar miedo», afirmó, y llamó a buscar varias ofertas, negociar y quedarse con la mejor propuesta.

LA LABOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN A POLÍTICAS SOCIALES

Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora Provincial, insistió en la importancia del funcionamiento del Grupo de Atención a Políticas Sociales en cada Consejo Popular. El presidente de esa instancia de Gobierno lo encabeza y está integrado además por delegados del Poder Popular, trabajadores sociales, instituciones y otros actores presentes en cada demarcación, estos grupos son los responsables de evaluar cada caso y proponer las acciones correspondientes.»Son grupos que también deben trabajar en la prevención social, en estar al tanto de cualquier caso de violencia de genero, de jóvenes desvinculados del estudio o el trabajo, del delito, entre otros asuntos de la comunidad», manifestó.

Añadió que las personas y hogares en situación de vulnerabilidad tienen una actualización de manera sistemática que permiten incorporar nuevos casos y revisar los que ya reciben protección social.

Acerca de la entrega de gas licuado de petróleo a las personas más necesitadas de este combustible doméstico,del cual existen niveles mínimos de inventario en la Refinería de Petróleo, la Gobernadora aclaró que los Intendentes de cada municipio tiene la posibilidad de definir los casos beneficiados.

VÍAS DE ATENCIÓN

Durante el programa, con aproximadamente dos horas al aire, informaron que las personas, ante cualquier duda o insatisfacción, pueden en primera instancia, dirigirse al trabajador social de su circunscripción; si persiste la insatisfacción, a la Dirección Municipal de Trabajo (Departamento de Prevención Social); y posteriormente al Departamento de Atención a la Población del Gobierno municipal, donde debe atender el viceintendente de programas sociales o el intendente. También está disponible la plataforma Soberanía desde el celular.

CIFRAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN CIENFUEGOS

-41.003 personas identificadas en el censo de vulnerabilidad multidimensional, más del 20 % de los hogares y alrededor del 12 % de la población efectiva de la provincia (unos 330 mil habitantes).

-8.646 personas beneficiadas por la asistencia social.

-72 sistemas de atención a la familia (SAF) en 68 consejos populares, con 502 beneficiados.

NUEVA FRECUENCIA Y HORARIO DE «AQUÍ EL PUEBLO»

Este programa, que salió al aire por primera vez el 27 de julio de 2013 y se ha transmitido por la cadena provincial de Radio en Cienfuegos, incrementará su frecuencia a partir del próximo mes de diciembre: se transmitirá los segundos y cuartos viernes a las tres de la tarde, en correspondencia con las indicaciones del Comité Central del PCC y del programa Criterios Compartidos donde participa el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Todas las llamadas al programa recibirán tratamiento, y en la venidera emisión se informará sobre las respuestas y el seguimiento de cada una.

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