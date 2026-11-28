El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, impuso al cantautor Silvio Rodríguez Domínguez, la Orden José Martí, máxima distinción que concede el Estado cubano a ciudadanos nacionales y extranjeros por sus servicios a la causa de la paz o por sus logros sobresalientes en la educación, la cultura, las ciencias, los deportes y el trabajo creativo.

La ceremonia, que tuvo como escenario el Palacio de la Revolución, transcurre a pocas horas de que el autor de emblemáticos temas como El Necio arriba a sus 80 años de existencia, una buena parte de ella dedicada a la Nueva Trova, que ha sido también dedicarsela a #Cuba y a las causas más nobles de la humanidad.

Según recuerda Cubadebate, con más de cuatro décadas de carrera musical, Silvio fue elegido junto a Ernesto Lecuona como el mejor compositor cubano del siglo XX, mientras que a nivel internacional fue galardonado, al igual que el español Joan Manuel Serrat, como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad de siglo, a lo que se suma, en 1997, el nombramiento de Artista Unesco por la Paz.

Entre las distinciones que atesora sobresalen el premio ALBA 2010 y el doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana).

Recientemente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba – UNEAC le confirió la distinción Arte Fiel, por sus aportes a la música, la literatura y la cultura cubana. El reconocimiento fue instituido en ocasión del centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz y del aniversario 65 de la organización.

Una vez concluido el solemne acto, el Palacio de la Revolución en la capital cubana, acoge un concierto de homenaje al guitarrista, poeta y compositor de más de 500 canciones y una veintena de álbumes, por lo que es considerado como uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional de habla hispana.