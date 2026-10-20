Orlando Cruzata: la lumbre del Maestro tras sus gafas oscuras

(Escrito por: Dalgis Román Aguilera)

Llegó unos minutos antes de la hora pactada. Nuestra cita, a la una y media de la tarde, tenía como objetivo conversar sobre la Distinción Maestro de Juventudes que la Asociación Hermanos Saíz (AHS) le otorgó con toda justicia. Yo, sin embargo, traía otras interrogantes.

Lo observé durante todo el tiempo. Celular en mano, contestaba mensajes, hacía llamadas y daba orientaciones. No perdió un segundo hasta que el set improvisado en el Salón de Mayo estuvo listo.

—Maestro, las luces se van a reflejar en sus gafas —le dije, con la intención de sugerirle indirectamente que se las quitara.

—¡Ah, no! Yo no me quito las gafas nunca. Eso no lo ha logrado ni Edith Massola.

Nos reímos y Carlos, con destreza, hizo algunos ajustes en el diseño de luces. Cuando volvimos a estar listos, lo provoqué, como si pudiera retar a Lucas, ese que nos mira desde arriba.

—Cruzata, hay una conexión muy especial con este espacio. Yo siento que este lugar lo respira a usted; uno percibe cierta conexión.

—La Asociación Hermanos Saíz es el lugar donde comenzó mi mundo artístico. Aquí mismo, en el Pabellón Cuba, en el 86. Nuestra oficina y el primer taller de video de la Asociación estaban en ese espacio donde hoy está la sala de cine, ¿no?

—La sala Alfredo Guevara.

—Sí, esa sala. Ahí teníamos nosotros la oficina; ahí se hicieron los primeros videoclips de la Asociación. Nosotros mismos hacíamos la producción, guardábamos las cámaras, los casetes. Aquí hizo Rudy Mora sus primeras cosas. Los fines de semana veníamos por las noches con nuestras caseteras, que en aquel momento no eran viejas, y poníamos videos para los muchachos. ¡Cómo se llenaba esto! Y en medio de ese proceso nos sorprendió la fundación de la Asociación Hermanos Saíz. Así que, para mí, estar aquí es como regresar al origen.

—La AHS tiene mucha historia que contar. Sus miembros fundadores la siguen amando y le agradecen.

—Yo siento que se debería organizar un repositorio histórico, más allá de lo que se ha hecho con los documentales y otros materiales. Es importante que exista un espacio donde se conserve la historia de la Asociación. Muchas personas atesoran cosas, las tienen en sus casas. Yo se lo dije hace poco a Lea Cárdenas. Vi un trabajo sobre los primeros videos de la Asociación y le comenté: «Ahí faltan una cantidad de cosas». Afortunadamente, han dispuesto de financiamiento y organizado becas para promover y alentar a la gente a hacer cosas. Eso incluye la investigación, que es tan importante.

»Muchos de esos realizadores fundadores todavía estamos vivos y seguimos en Cuba. Que se acerquen a Rolando Chiong, al propio Rudy, que nos pregunten. Por ejemplo, el primer largometraje producido por la AHS fue Amándonos, cuyo protagonista era Jorge Martínez. La gente no se acuerda de eso. Sí, lo hicimos aquí: la producción salió de aquí, las cámaras eran de aquí. ¡Todo!

—Cuarenta años después de aquellos comienzos, ¿cómo logra que su obra audiovisual siga conectando con los jóvenes?

—Yo creo que mi obra mantiene el espíritu de aquel Cruzata fundador de la Asociación. Me parece que lo principal es ser coherente con uno mismo, con las raíces, con aquello que me trajo hasta aquí en un principio. Todo eso me sirvió después para comenzar una carrera profesional en los medios de difusión de este país. Lo que me nutrió en la propia Asociación lo llevé a la televisión, y todo lo demás vino después.

»Yo sigo siendo fiel a esas enseñanzas, a esa ética, y respeto todas las estéticas. Eso es lo que nos ha mantenido siempre al lado de la gente, que es lo principal.

De izquierda a derecha: Carlos E. Díaz, camarógrafo y editor; Orlando Cruzata, realizador audiovisual; y Dalgis Román, autora de la entrevista.

—Somos muchos los que creemos en Cruzata, lo vemos como un referente, lo leemos y admiramos. ¿Cómo se vive con eso?

—Bueno, en primer lugar, me sorprende, porque es una responsabilidad. Eso me parece que es una gran responsabilidad. Y, ya te digo, si a alguien le sirve lo que uno ha hecho, pues felicidades. Creo que es lo mejor que nos puede pasar: que alguien diga que, gracias a tu trabajo, ha logrado algo y uno pueda responder: «Bueno, pues si te sirvió, aquí estamos para la próxima». Ya lo dijo Martí: uno recibe y, en consecuencia, tiene el deber de contribuir.

—Cuando nació el proyecto Lucas, ¿imaginaba la dimensión, el calado que iba a alcanzar algo que, en principio, alguien pudo haber entendido como una simple propuesta para poner videoclips en la televisión?

—Chica, si te soy sincero, nunca imaginé que aquello fuera a estar en televisión por más de un año. La reacción de los realizadores, de los músicos y del propio público que sigue la música cubana y, por ende, el videoclip cubano, que entonces estaba naciendo, nos hizo ver que era un proyecto que había que continuar y asumir con seriedad.

»Con el tiempo, fuimos asumiendo cada paso con mayor responsabilidad, porque nos dábamos cuenta del compromiso que adquiríamos cada día con la gente, con el público, con la cultura cubana, con la música cubana y con el audiovisual cubano. Pero todo fue paso a paso. Hablo tanto de los aciertos como de los errores, de todo lo que hemos asumido. Como te dije hace un rato, se trata de mantener la coherencia, de seguir siendo uno mismo, sin olvidar el origen de todo.

—Regálenos una frase, una verdad, algún concepto en el que crea y que pueda servirles a los jóvenes.

—Hay una frase hegeliana que me gusta mucho y que dice: «Cuando sientas que estás perdido, siempre ve a tu origen; ahí vas a encontrar el camino».

Cerramos con un aplauso y, en franca regresión a los adolescentes que fuimos, le pedimos una foto, lamentando no haber tenido a mano nuestras propias gafas oscuras.