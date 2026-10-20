Malí, Níger y Burkina Faso han dado un nuevo paso en sus esfuerzos por fortalecer la soberanía africana con la puesta en marcha de Tafouk TV, una cadena de televisión conjunta que busca dar mayor protagonismo a las voces, culturas y acontecimientos del Sahel. El proyecto, impulsado por la Confederación de Estados del Sahel (AES), comenzó sus emisiones regulares el 16 de septiembre de 2026 desde Bamako, capital de Malí, y se presenta como una alternativa a la dependencia de las grandes plataformas informativas internacionales.

El ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, explicó que la creación de los medios de comunicación confederales responde a la intención de construir un espacio informativo propio, capaz de expresar las prioridades de los países miembros sin depender exclusivamente de interpretaciones externas.

Durante la presentación del proyecto, resumió uno de sus principales objetivos: «Transmitir nuestra propia narrativa».

Tafouk, cuyo nombre significa sol en la lengua tamasheq, incorpora contenidos informativos, educativos y culturales, además de espacios dedicados a la actualidad política y la seguridad regional. Su programación incluye idiomas africanos como bambara, hausa, moré y fulfulde, junto con el francés y el inglés.

Esta diversidad lingüística constituye uno de los elementos con los que la iniciativa pretende ampliar el acceso de las poblaciones locales a la información.

El director de Tafouk TV, Salif Sanogo, ha denunciado lo que considera una disputa internacional por el control de la información y la percepción pública sobre los gobiernos africanos. En una entrevista televisiva, afirmó:

“Va mucho más allá, se trata de una guerra cognitiva que pretende apoderarse de nuestros cerebros”.

Descolonización informativa: el Sahel construye sus propios medios

La creación de Tafouk TV forma parte de una transformación más amplia de las relaciones internacionales de Malí, Níger y Burkina Faso. Tras distanciarse de Francia y abandonar la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), los tres países han impulsado mecanismos conjuntos de cooperación política, militar y económica.

En el ámbito comunicacional, la nueva televisora complementa la emisora Radio Daandé Liptako y los planes para establecer una agencia de prensa confederal, con el propósito de fortalecer la producción y circulación de información desde la propia región.

El proyecto también ha establecido vínculos internacionales. El 8 de julio de 2026, Tafouk TV y la cadena rusa RT suscribieron un acuerdo de colaboración que contempla intercambio de contenidos, formación de periodistas y coberturas conjuntas.

(Tomado de JP+ )