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«Una batalla tras otra» se alza con el Óscar a mejor película

PorRedacción Perlavisión

Mar 15, 2026 #cine, #Premios Oscar
Paul Thomas Anderson (izq), Sarah Murphy (derecha) y el elenco de la película 'Una batalla tras otra', al recibir el Oscar a Mejor Película, el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, California.- FotoGetty

Los Premios Óscar 2026 coronaron a «One Battle After Another» como la gran ganadora de la noche, llevándose Mejor Película y Mejor Dirección.

🏆 Lista completa de ganadores Óscar 2026

  • Mejor película: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
  • Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
  • Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley – Hamnet
  • Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan – Sinners («Pecadores»)
  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons («La hora de la desaparición»)
  • Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
  • Mejor guion original: Sinners («Pecadores»)
  • Mejor guion adaptado: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
  • Mejor película internacional: Sentimental Value («Valor sentimental») – Noruega
  • Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin
  • Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms
  • Mejor película de animación: KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)
  • Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls
  • Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers Two People Exchanging Saliva
  • Mejor edición: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
  • Mejor reparto: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
  • Mejor fotografía: Sinners («Pecadores»)
  • Mejor diseño de vestuario: Frankenstein
  • Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein
  • Mejor diseño de producción: Frankenstein
  • Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash («Avatar: fuego y cenizas»)
  • Mejor sonido: F1
  • Mejor banda sonora original: Sinners («Pecadores»)
  • Mejor canción original: Golden – KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)

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📌 Apuntes destacados
– Sinners hizo historia con 16 nominaciones, la cifra más alta en la historia de los Óscar.
– One Battle After Another consolidó su prestigio con Mejor Película, Dirección y Casting, mostrando fuerza en las categorías principales.
– Jessie Buckley reafirmó su talento con un papel protagónico en Hamnet, mientras Michael B. Jordan alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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