«Una batalla tras otra» se alza con el Óscar a mejor película

Los Premios Óscar 2026 coronaron a «One Battle After Another» como la gran ganadora de la noche, llevándose Mejor Película y Mejor Dirección.
🏆 Lista completa de ganadores Óscar 2026
- Mejor película: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
- Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
- Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley – Hamnet
- Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan – Sinners («Pecadores»)
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons («La hora de la desaparición»)
- Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
- Mejor guion original: Sinners («Pecadores»)
- Mejor guion adaptado: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
- Mejor película internacional: Sentimental Value («Valor sentimental») – Noruega
- Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin
- Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms
- Mejor película de animación: KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)
- Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls
- Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva
- Mejor edición: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
- Mejor reparto: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
- Mejor fotografía: Sinners («Pecadores»)
- Mejor diseño de vestuario: Frankenstein
- Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein
- Mejor diseño de producción: Frankenstein
- Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash («Avatar: fuego y cenizas»)
- Mejor sonido: F1
- Mejor banda sonora original: Sinners («Pecadores»)
- Mejor canción original: Golden – KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)
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📌 Apuntes destacados
– Sinners hizo historia con 16 nominaciones, la cifra más alta en la historia de los Óscar.
– One Battle After Another consolidó su prestigio con Mejor Película, Dirección y Casting, mostrando fuerza en las categorías principales.
– Jessie Buckley reafirmó su talento con un papel protagónico en Hamnet, mientras Michael B. Jordan alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera.