«Una batalla tras otra» se alza con el Óscar a mejor película

Paul Thomas Anderson (izq), Sarah Murphy (derecha) y el elenco de la película 'Una batalla tras otra', al recibir el Oscar a Mejor Película, el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, California.- FotoGetty

Los Premios Óscar 2026 coronaron a «One Battle After Another» como la gran ganadora de la noche, llevándose Mejor Película y Mejor Dirección.

🏆 Lista completa de ganadores Óscar 2026

Mejor película: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan – Sinners («Pecadores»)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons («La hora de la desaparición»)

Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor guion original: Sinners («Pecadores»)

Mejor guion adaptado: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor película internacional: Sentimental Value («Valor sentimental») – Noruega

Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

Mejor película de animación: KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)

Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva

Mejor edición: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor reparto: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor fotografía: Sinners («Pecadores»)

Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash («Avatar: fuego y cenizas»)

Mejor sonido: F1

Mejor banda sonora original: Sinners («Pecadores»)

Mejor canción original: Golden – KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)

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📌 Apuntes destacados

– Sinners hizo historia con 16 nominaciones, la cifra más alta en la historia de los Óscar.

– One Battle After Another consolidó su prestigio con Mejor Película, Dirección y Casting, mostrando fuerza en las categorías principales.

– Jessie Buckley reafirmó su talento con un papel protagónico en Hamnet, mientras Michael B. Jordan alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera.